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مرأة

طريقة عمل كبد الفراخ بدبس الرمان

الأحد 09/فبراير/2020 - 11:27 م
صدى البلد
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ريهام قدري
تحتاج كل ربة منزل الي تقديم اكلات متجددة، علي السفرة ولذلك نقدم لكي طريقة عمل كبد الفراخ بدبس الرمان و النعناع و الكزبرة

المقادير 
كجم كبد دجاج مقطع قطع متوسطة
1 بصل المفروم
2 فصوص من الثوم المفروم
2 ملعقة كبيرة دبس الرمان
1/4 كوب كزبرة خضراء مفرومة
3 اعواد من النعناع الاخضر
3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون
ملح و فلفل


طريقة التحضير
1. نبدأ بقلي الكبدة في زيت الزيتون.
2. عندما يصبح لون الكبد بنى,نضيف البصل والثوم والملح والفلفل. نضيف دبس الرمان و1/4 كوب من الماء ويترك على نار خفيفة لمدة 5 دقائق و عند الاقتراب الي النضج نضيف اعاود النعناع لمدة دقيقه ثم يرفع للتقديم
3. نضع الكزبرة على وجة الكبد وتقدم مع عيش بلدي .
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