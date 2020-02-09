تحتاج كل ربة منزل الي تقديم اكلات متجددة، علي السفرة ولذلك نقدم لكي طريقة عمل كبد الفراخ بدبس الرمان و النعناع و الكزبرة





المقادير

كجم كبد دجاج مقطع قطع متوسطة

1 بصل المفروم

2 فصوص من الثوم المفروم

2 ملعقة كبيرة دبس الرمان

1/4 كوب كزبرة خضراء مفرومة

3 اعواد من النعناع الاخضر

3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون

ملح و فلفل



