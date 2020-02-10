الزاوية الليبية للنفط توقف عمليات التكرير بسبب نقص الخام

قالت شركة الزاوية الليبية لتكرير النفط اليوم إنها اضطرت لوقف عمليات التكرير بسبب نقص إمدادات مخزونات الخام، وقالت الشركة التابعة للمؤسسة الوطنية الليبية للنفط إن وحدتي تكرير تبلغ طاقة كل منهما 60 ألف برميل توقفتا عن العمل.





وذكرت الشركة في بيان أنها "تعلن اضطرارها إلى إيقاف عمليات التكرير بسبب نقص إمدادات الخام من الحقول النفطية وكذلك نفاد الخام من خزاناتها"، وتراجع إنتاج النفط في ليبيا بدرجة كبيرة منذ يوم 18 يناير بسبب إغلاق جماعات موالية لخليفة حفتر قائد قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) للموانئ والحقول.





وانخفض إنتاج النفط الليبي إلى 181576 برميلا في اليوم بحلول يوم الخميس من نحو 1.2 مليون برميل يوميا قبل الإغلاق، وأضاف بيان الشركة ”تدعو الشركة المسؤولين على قفل الحقول النفطية إلى ضرورة الفتح الفوري لها لأن ما يقومون به من عمل يتسبب في خسائر فادحة للميزانية العامة باعتبار أن النفط المصدر الأساسي والوحيد لدخل البلاد وأنهم سيكونون أول المتضررين من ذلك“.





وقالت المؤسسة الوطنية للنفط إن خسائر الإغلاق بلغت نحو 1.042 مليار دولار، وقال غسان سلامة مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا يوم الخميس إنه تحدث إلى رجال القبائل المسؤولين عن الإغلاق وينتظر مطالبهم، وأضاف أن الإغلاق سيتصدر جدول أعمال اجتماع مقرر في القاهرة يوم الأحد المقبل بين ممثلين عن شرق وغرب وجنوب ليبيا سعيا للتغلب على الانقسامات الاقتصادية في بلد به حكومتان.



