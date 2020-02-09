الديهي يعلق على دعوات البرلمان البريطاني لتصنيف الإخوان منظمة إرهابية

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن هناك دعوات في البرلمان البريطاني لتصنيف تنظيم الإخوان منظمة إرهابية، معقبًا "كلامكم على راسنا بس قديم بالنسبة لنا".

وأضاف الإعلامي نشأت الديهي خلال برنامجه "بالورقة والقلم" المذاع على قناة "TeN"الفضائية، أن بريطانيا والمخابرات البريطانية تمول جماعة الإخوان، وهم من قاموا بتأسيس الجماعة عام 1928.

وشدد الديهي، على أن هناك عدد كبير من قيادات الإخوان بينهم مرشد الإخوان الحالي إبراهيم منير يقيمون في بريطانيا، غير المطلوبين للعدالة في مصر وغيرها من الدول العربية مثل هاني السباعي، حصلوا على لجوء سياسي في بريطانيا.

وأوضح نشأت الديهي، أن هناك عددا كبيرا من الدول العربية والأوروبية في العالم صنفوا الإخوان جماعة إرهابية، بينما بعض الدول الأوروبية حال عدم اقتناعهم بأن الإخوان جماعة إرهابية فهم أحرار وسوف يكتووا بنار الإرهاب، معتبرًا أن دعوات البرلمان البريطاني خطوة جيدة وإن كانت متأخرة، لكن أن تأتي متأخرًا خيرًا من ألا تأتي.