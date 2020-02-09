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مرأة

نبات يعالج 321 مرضا.. نبات لا تتوقف عن تناوله أبدا

الأحد 09/فبراير/2020 - 11:26 م
صدى البلد
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ريهام قدري
هناك العديد من النباتات المجهولة التي لها تأثير قوي علي الصحة ويعد نبات الجنسنج هو أحد النباتات المشهورة عالميًا في علاج الضعف الجنسي وضعف المبيض والخشونه والكبد الدهني والاكتئاب.

 ويوقل الدكتور أحمد أبوالنصر استشاري العلاج بالنباتات  من أهم ومن أشهر النباتات الطبية علي الإطلاق ويعد الجنسنج مشهور جدا في الصين مشهور وفي كوريا مشهور في الدول العربية الجنسنج في منه انواع كتير ويعالج الجينسنج 321 مرض وقدم أبو النصر بعض الأمراض التي يمكن أن يعالجها هذا النبات وهي : 
1 - الاكتئاب
2- الاجهاد المزمن والضعف العام
3- ضعف الذاكرة
4- جفاف العين
5- ضعف حركة وعدد الحيوانات المنوية لو واحد عنده ضعف في الخصوبة
6- الميكروب الحلزوني بتاع المعدة والمسبب في قرحة المعدة
.7- الخشونة
8- الانيميا
9- الكبد الدهني
10- ضعف المبايض
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