محمد أبو العينين: مصر تواجه مخاطر حدودية من دول الجوار

قال رجل الأعمال والصناعة محمد أبو العينين، نائب رئيس حزب "مستقبل وطن"، مرشح الحزب عن الدائرة الأولى بالجيزة، إن مصر تواجه مخاطر حدودية من دول الجوار تؤثر على الأمن القومي.





أبدى محمد أبو العينين، خلال حواره مع الإعلامى أحمد موسي مقدم برنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة "صدى البلد"، أمله في أن تعيش جميع الشعوب العربية فى أمن وأمان.





وأضاف محمد أبو العينين، أن مصر كانت تعانى من مشكلات اقتصادية تعجز عن حلها في الماضي، موضحًا أن الراحل الدكتور عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء السابق، تحدث فى مجلس الشعب سابقًا عن الدعم والمشكلات التى يعانى منها الاقتصاد.





وأوضح محمد أبو العينين، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وضع برامج لجميع المشكلات التى كانت تعانى منها الدولة.





ولفت محمد أبو العينين، إلى أن مصر اجتازت عقبات اقتصادية على رأسها أزمة الدعم، وأن الشعب تحمل تبعات الإصلاح الاقتصادي الصعب.