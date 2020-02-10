بعد 20 عامًا من إنشائه..عضوات المجلس القومى للمرأة يجيبون على التساؤل كيف ساعد المجلس المرأة المصرية

رانيا يحيى: السفيرة ميرفت التلاوى تصدت بشراسة لعدم غلق المجلس

أحلام حنفى: القومى للمرأة جعل حى الأسمرات نموذج يحتذى به

سهام جبريل: القومى للمرأة وصل للبسطاء ولدينا بنك معلومات لكل مشاكل المرأة المصرية













عشرون عامًا هو عمر المجلس القومى للمرأة منذ إنشائه عام 2000 بقرار من رئيس الجمهورية، وتعاقب على المجلس الرئيسات، التى حاولت كل منهن أن تساعد المرأة المصرية بشكل أكبر وبعد هذه الأعوام نتسائل ماذا قدم المجلس فى هذه الفترة للمرأة الإجابة ترصدها عضوات المجلس..













فقالت الدكتورة رانيا يحيى، عضو المجلس القومى للمرأة إن المجلس منذ انشائه عام 2000 نعمل على المحافظة على المرأة المصرية ولدينا27 فرعا للمجلس فى جميع المحافظات.













وأضافت يحيى أن المجلس أطلق العديد من المبادرات المختلفة مثل "لانى رجل" و"صوتك أمانة" و"حياتك محطات" .









وتابعت أن المجلس كل عام فى ال16 يوما للتوعية بمناهضة العنف ضد المرأة ، وهذا العام اطلق مراكب للتوعية بالتعاون مع سفارة السويد.





وأشارت لدور السفيرة ميرفت التلاوى فى عهد الإخوان، حيث كانوا يحاولون طمس دور المرأة فأبقت على هذا الكيان وتصدت بقوة وشراسةلعدم غلق المجلس ،وكان لها دور وطنى فى فترة حرجة وكذلك دكتورة فرخندة حسن وكذلك قرينة الرئيس السابق سوزان مبارك التى كان لهادور كبير فى دعم المرأة والطفل.





وشددت على أن الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة أضافت الكثير من التواجد الفعلى للمجلس على ارض الواقع ، بعيدًا عنوضع الاستراتيجيات والسياسات قامت بإنشاء وحدة لمناهضة العنف والتحرش فى الجامعات.









وتابعت كما أطلقت برنامج معًا لخدمة الوطن القائم على التوعية من راهبات الكنائس والواعظات وأشادت بالتعامل مع رجال الدين بأنه توجهناجح لتوصيل الرسائل للقرى خاصة والصعيد لأننا مجتمع دينى.









وأشارت الجهود التى تقوم بها اللجان المختلفة فى المجلس منها لجنة الاعلام ولجنة الصحة ولجنة الشباب ولجنة المحافظات وغيرها من اللجان المهمة.









كما شكرت الرئيس عبد الفتاح السيسى على دعمه للمرأة ،لأنه لولا مساندته لن نستطيع القيام بأى دور للمجلس ،ونشكر كل من ساهم في تفعيل قضية المرأة.









وفى سياق متصل قالت الدكتورة أحلام حنفى،عضو المجلس القومى للمرأة، ومقررة لجنةالصحة بالمجلس إن المجلس كان علامة متميزة وفارقة في مستقبل المرأة المصرية.









وأضافت حنفى فى تصريحات خاصة لصدى البلد من أهم إنجازات المجلس تعاونه مع وزارة الداخلية لاستخراج بطاقات الرقم القومى التى كانت تعيق عمل المرأة فى المشروعات الصغيرة واقتراضها من البنوك.









وأشارت عضو القومى للمرأة أنه تم استخراج أوراق هوية للسيدات فى القرى والنجوع والمحافظات النائي ،والقومى للمرأة كان يذهب لذوى الإعاقة لاستخراج الأوراق اللازمة وبطاقات الرقم القومى.





ونوهت بأهمية مشاركة المجلس فى المبادرات الصحية التى اطلقها الرئيس وأهمها حملة 100 مليون صحة للكشف على فيروس سى والكشفعن السكر والضغط، وأيضًا حملة صحة المرأة المصرية والكشف المبكر عن أمراض الثدى.









وأكدت أن المجلس استطاع عن طريق حملات التوعية يأن يجعل نساء" حى الأسمرات "نموذج يحتذى به فى الرقى وتربية الابناء واستقرار الاسرة.









ولفتت لدور المجلس فى اقتراح بعض التعديلات على قانون الأحوال الشخصية، وأشادت بموافقة الرئيس على تعديل المواد الخاصة بمعاقبة الممتنع عن سداد نفقة أولاده.









وشددت على أن الرئيس دائم الدعم للمرأة وفى عهده زاد تمكين المرأة فأصبحنا نرى قاضيات ووزيرات فى وزارات مهمة والمجلس القومي للمرأة ساعد على تمكين المرأة وأن تصل المصرية للقيادة والريادة.





من جانبها قالت الدكتورة سهام جبريل ،عضو المجلس القومى للمرأة ومقررة لجنة المحافظات بالمجلس ،إن المجلس منذ تأسيسه عام 2000 من الرئيس محمد حسنى مبارك وكان مشروع رائد لصالح المرأة المصرية وبدأ يمتد داخل المحافظات كلها.





وأضافت جبريل فى تصريحات خاصة لصدى البلد أن المجلس اهتم بقضايا تمكين المرأة بكل محاورها سواء اجتماعية وسياسية واقتصادية.









وتابعت أنه بعد كفاح سنوات طويلة بدأت المراة تتواجد فى المواقع السياسية فى البرلمان والمجالس المحلية وزادت نسبتها إلى 25% وهذا تقدم كبير.













وأكملت أن المجلس استطاع الوصول لتوعية البسطاء فى القرى والمراكز ،ولم يصبح مجرد شكل ومكان لوضع الاستراتيجيات فقط.









وأشارت أن المجلس اهتم بالتمكين الاقتصادى من خلال مساعدة النساء على عمل مشروعات صغيرة كما اهتم بملف الصحة والتعليم وقام بتوثيق الشهادات فى الاماكن النائية واستخراج شهادات الميلاد.









وأكدت على اهتمام الرئيس ودعمه للمرأة المصرية ، مما انعكس على زيادة تفعيل دور المجلس بشكل عام وأضاف له قوة.









ولفتت أنه خلال مسيرة المجلس القومى ل20 عاما اصبح داخل المجتمع المصرى ويلمس قضايا المجتمع بشكل خاص، وكل فرع لديه بنك معلومات خاصة لكل مشاكل المرأة.









ونوهت أنه لديه جيش كبير داخل المحافظات يعطى مساحة كبيرة لكل نساء مصر لأنه مجلس المرأة المصرية الذى اهتم بقضايا الاسرةواستقرارها،وحرص على استقرار وتوطيد العلاقات بين كافة افراد الاسرة مع الاهتمام بالرجل ببعض الحملات مثل حملة لانى رجل لافتة أنذلك جزء ضئيل من مجهودات المجلس.