بشرى لأصحاب المعاشات من الأطباء.. تحرك برلماني لـ مد سن المعاش

قال سمير البطيخي عضو مجلس النواب، إنه قام بتقديم مقترح برغبة إلى الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، بشأن سد نقص الأطباء داخل المستشفيات الحكومية.





وأضاف "البطيخي" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هناك مجموعة كبيرة من المستشفيات الحكومية تواجة عجز كبير في عدد الأطباء، لافتًا إلى أن حل هذه الازمة تأتي في إطار مد سن المعاش من 60 عامًا إلى 65 عامًا لمن يرغب من الاطباء لمد معاشة.





وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن هذا المقترح يضمن حصول الطبيب على نفس الراتب بشرط العمل كطبيب ممارس وليس مسؤول او مدير أو مشرف لضمان سد العجز الموجود داخل المستشفيات الحكومية.





وأكد النائب ان قانون التأمينات الجديد أتاح للوزراء مد سن المعاش في حالة الضرورة وينبغي أن تستغل وزارة الصحة هذا الأمر في طلب ذلك من رئيس الحكومة لتنفيذه على أرض الواقع.