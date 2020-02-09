تجديد حبس أحمد شاكر وحسن عبد الحميد لنشرهما أخبارا كاذبة

جددت نيابة أمن الدولة العليا حبس احمد شاكر وحسن عبدالحميد 15 يوما على ذمة التحقيقات، التي تجرى معهم في القضية المتهمين فيها بالانضمام لجماعة أنشئت خلافا لأحكام القانون، ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.









وتشمل القضية عدة اتهامات منها: مشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.



