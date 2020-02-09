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حوادث

تجديد حبس أحمد شاكر وحسن عبد الحميد لنشرهما أخبارا كاذبة

الأحد 09/فبراير/2020 - 11:28 م
تجديد حبس
تجديد حبس
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محمد عبدالله
جددت نيابة أمن الدولة العليا حبس احمد شاكر وحسن عبدالحميد  15 يوما على ذمة التحقيقات، التي تجرى معهم في القضية المتهمين فيها بالانضمام لجماعة أنشئت خلافا لأحكام القانون، ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.


وتشمل القضية عدة اتهامات منها: مشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

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