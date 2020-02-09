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برلمان

المصري الديمقراطي الاجتماعي يستضيف وفد التنسيقية لطرح رؤية حول الاستحقاقات الانتخابية

الأحد 09/فبراير/2020 - 11:27 م
تنسيقية شباب الأحزاب
تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين
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حسن رضوان
استضاف حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وفدا من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في لقاء سياسي عقد اليوم بمقر الحزب، تحدث خلاله فريد زهران رئيس الحزب، هلال عبد الحميد مسئول الانتخابات بالحزب.

عرض قادة الحزب خلال اللقاء وجهات نظرهم حول الاستحقاقات الانتخابية القادمة لمجلسي النواب والشيوخ والمجالس المحلية، وطرح النظام الانتخابي المناسب الذي يراه الحزب، والإجراءات اللازمة في كل منهم.

وقد أشاد الجميع بالقيمة التي تساهم بها التنسيقية من خلال هذه اللقاءات، في تنمية الحياة السياسية وتعزيز مشاركة الأحزاب في الحوار حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بين كافة الأطراف.
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