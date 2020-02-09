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محمد أبو العينين: التخصص الإنتاجي فى مصر ضروري .. والتخطيط و الحوافز الكبيرة ستجذب المستثمرين الأجانب .. فيديو

الأحد 09/فبراير/2020 - 11:48 م
رجل الأعمال محمد
رجل الأعمال محمد أبو العينين
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البهي عمرو

قال رجل الأعمال والصناعة محمد أبو العينين ، نائب رئيس حزب مستقبل وطن ومرشح الحزب عن الدائرة الأولى بالجيزة، إنه يجب دعم فكرة التخصص الإنتاجي فى مصر، فى الوقت الذى تقوم فيه الدولة بتشجيع التجار والمستثمرين، ولابد من الوقوف بجوار أصحاب المصانع و المزارع المتعثرة ليتفرغوا لقضية الإنتاج.


وأضاف محمد أبو العينين، خلال حواره، مع الإعلامى أحمد موسي، مقدم برنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد ، أن الدولة تسعى لوجود تنافسية للمصنع المصري، ولابد أن نضع المنتج المصري فى تنافسية مع المنتج العالمي.


وأشار محمد أبو العينين، إلى أن تخفيض سعر الغاز ساهم في تشجيع الصناعة، وادعو لإعادة دراسة أسعار الطاقة فى مصر، وطالب أنه فى الفترة المقبلة يتم حل جميع المشكلات التى يعانى منها المصنع.


وأوضح محمد أبو العينين، أنه لابد من جذب شركات عالمية كبيرة للاستثمار فى مصر، وأكد: لازالت توجد عقبات بيروقراطية تقف حائلا أمام تنشيط وجذب الاستثمار.


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