AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

الدستورية تؤجل بطلان مواد الإجازات في قانون العمل إلى 7 مارس

الإثنين 10/فبراير/2020 - 12:31 ص
المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية العليا
Advertisements
كتب محمد زهير:
قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، استمرار المرافعة فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادتان (47 و 48) من القانون 12 لسنة 2003 والمعدل بالقانون 180 لسنة 2008 بجلسة  7 مارس.


حملت الدعوى 83 لسنة 37 دستورية جديدة والمقامة من الممثل القانونى لشركة فلاش انترناشيونال لادارة الفنادق والقرى السياحية.

تنص مادة 47 :
تكون مدة الإجازة السنوية 21 يوما بأجر كامل لمن أمضى في الخدمة سنة كاملة ، تزاد إلى ثلاثين يوما متى أمضى العامل في الخدمة
عشر سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر ، كما تكون الإجازة لمدة ثلاثين يوما فى السن لمن تجاوز سن الخمسين ، ولا يدخل فى
حساب الإجازة أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية.
 وإذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة استحق إجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر في خدمة صاحب العمل.

وفى جميع الأحوال تزاد مدة الإجازة السنوية سبعة أيام للعمال الذين يعملون فى الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو في المناطق النائية والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأى الجهات المعنية.

 ومع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (48) من هذا القانون، لا يجوز للعامل النزول عن إجازته.

تنص المادة 48 :

يحدد صاحب العمل مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل.

ويلتزم العامل بالقيام بالإجازة في التاريخ وللمدة التي حددها صاحب العمل وإذا رفض العامل كتابة القيام بالإجازة سقط حقه فى اقتضاء مقابلها.

وفى جميع الأحوال يجب أن يحصل العامل على إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يوما ، منها ستة أيام متصلة على الأقل ، ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات على الأكثر فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد إجازته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد.

 ولا يجوز تجزئة الإجازة أو ضمها أو تأجيلها بالنسبة للأطفال.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الدستورية تحجز دعاوى بطلان الإجازة السنوية فى قانون العمل للحكم

الدستورية تحجز دعاوى بطلان الإجازة السنوية فى قانون العمل للحكم في 4 يناير

المعاشات والإيجار القديم.. مفاجآت البرلمان للمواطنين في 2020

شروط وإجراءات و آثار دعوى الشفعة.. تعرف عليها

عدم قبول دعاوى عدم دستورية قانون العمل الموحد

مارس شهر الأحكام في المحكمة الدستورية .. الحكم في دعاوى بطلان إنشاء محاكم الأسرة و بطلان قانون رسوم التموين لجلسة 7 مارس

ترشيحاتنا

إجراءات أمنية مشددة.. صور السجادة الحمراء قبل ساعات من حفل الأوسكار

حسن شاكوش: أنا مش مصدق نفسي.. تامر حسني والكينج منير باركولي.. فيديو

تفاصيل محاولة اغتيال ترامب خارج البيت الأبيض

شاهد .. استقبال حافل لـ حسام حسن فى الأهلي

اللحظات الأخيرة في حياة الفنانة الراحلة نادية لطفي.. تفاصيل

ماذا يقال في سجود السهو؟.. داعية إسلامي يجيب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إجراءات أمنية مشددة.. صور السجادة الحمراء قبل ساعات من حفل الأوسكار

مراحل سرطان الرئة ونسب الاصابة بهذا المرض

دي مش فرنسا ولا روسيا ..حلوة يابلدى سيشن يتحول لأكبر دعاية سياحية ببورسعيد ..صور