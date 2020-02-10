AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بين الناس

قارئ يشكو من سوء التشطيب وتأخر تسلم وحدات مشروع سكن مصر بالعبور

الإثنين 10/فبراير/2020 - 10:15 م
صدى البلد
Advertisements
وسام مختار

شكا المواطن ياسر محمد عبد العزيز عمار، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"،من بعض السلبيات في سكن مصر بالعبور الجديدة.

وأشار المواطن إلى سوء تشطيب الوحدات السكنية وعدم الالتزام بكراسة الشروط والمقايسة والصور التى كانت موضحة عند التقديم، بالإضافة إلى تأخر استلام بعض الوحدات،على حد قوله.

وقال المواطن فى رسالته : نحن ملاك سكن مصر بالعبور الجديدة، نعانى من إهمال كبير فى الوحدات السكنية مقارنة بمواقع سكن مصر فى مدن أخرى مثل 6 أكتوبر والقاهرة الجديدة، فهناك عدم التزام بكل الطلبات التى كانت مكتوبة فى كراسة الشروط والصور التى تم توضيحها فى البداية، وهناك عدد كبير من الملاك لم يستلموا وحداتهم السكنية إلى الآن فضلا عن سوء التشطيب للوحدات التى تم استلامها حاليا

وأضاف : نرجو مراقبة من أجهزة الدولة لهذا المشروع للتعرف على سبب عدم الالتزام وإيجاد حلول للمشكلات التى نعانى منها حاليا

ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الإسكان: مد سحب كراسات الشروط لوحدات الإعلان 12 للإسكان الاجتماعى لـ26 ديسمبر

اليوم| آخر موعد لحجز وحدات الإعلان الـ12 بمشروع الإسكان الاجتماعى

سكان وحدات الإسكان الاجتماعى بالخانكة يشكون نقص الخدمات.. صور

170 أسرة تنضم لـ هايد بارك ضمن الإنجاز الأكبر للمشروع في 2019

ترشيحاتنا

بجاحة أردوغان .. ماذا طلبت تركيا من اليونان في بحر إيجة؟

5 أمواه.. فيفي عبده تشعل السوشيال ميديا بـ فيديو جديد

أول رد فعل لـ بيراميدز على عقوبات لجنة الانضباط ضد الفريق

منشور مؤثر.. خطيبة هيثم أحمد زكي تعود بكلمات حزينة

انضباط الجبلاية توقف ثلاثي بيراميدز وسيد عبدالحفيظ وطارق العشري

قرارات لجنة الانضباط.. إيقافات بالجملة للاعبي بيراميدز وتغريم الأهلي 100 ألف جنيه

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الرياضة يكرم أبطال منتخب مصر لكرة اليد بعد التتويج الإفريقي

مين يقدر على الأهلي.. يضرب طلائع الجيش بثلاثية نظيفة في الدوري.. صور

بتخفيض 40 ألف جنيه .. مواصفات سكودا أوكتافيا وكودياك الجديدة