قارئ يشكو من سوء التشطيب وتأخر تسلم وحدات مشروع سكن مصر بالعبور

شكا المواطن ياسر محمد عبد العزيز عمار، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"،من بعض السلبيات في سكن مصر بالعبور الجديدة.

وأشار المواطن إلى سوء تشطيب الوحدات السكنية وعدم الالتزام بكراسة الشروط والمقايسة والصور التى كانت موضحة عند التقديم، بالإضافة إلى تأخر استلام بعض الوحدات،على حد قوله.

وقال المواطن فى رسالته : نحن ملاك سكن مصر بالعبور الجديدة، نعانى من إهمال كبير فى الوحدات السكنية مقارنة بمواقع سكن مصر فى مدن أخرى مثل 6 أكتوبر والقاهرة الجديدة، فهناك عدم التزام بكل الطلبات التى كانت مكتوبة فى كراسة الشروط والصور التى تم توضيحها فى البداية، وهناك عدد كبير من الملاك لم يستلموا وحداتهم السكنية إلى الآن فضلا عن سوء التشطيب للوحدات التى تم استلامها حاليا

وأضاف : نرجو مراقبة من أجهزة الدولة لهذا المشروع للتعرف على سبب عدم الالتزام وإيجاد حلول للمشكلات التى نعانى منها حاليا

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