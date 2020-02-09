إيبارشية سمالوط تحتفل بـ"شهداء ليبيا" برسامة 180 شماسا للخدمة

قال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية إنه تمت على مدار الأيام الخمسة الماضية رسامة ١٨٠ شماسًا للخدمة بكنائس إيبارشية سمالوط من خريجى مدارس الشمامسة الكنائس المختلفة بالإيبارشية.





وأضاف "حليم" – في تصريح له اليوم – أنه تأتي هذه الرسامات ضمن احتفالات الإيبارشية بشهداء الإيمان بليبيا والتي تتضمن قداسات يومية تمت خلالها هذه الرسامات والتي من المقرر أن تنتهي بعيد استشهادهم يوم ١٦ فبراير الجاري.





وشارك في الاحتفالات بعيد شهداء العصر الحديث من أحبار الكنيسة، أصحاب النيافة الأنبا يواقيم الأسقف العام لإسنا وأرمنت والأنبا هيرمينا الأسقف العام لكنائس قطاع شرق الإسكندرية، والأنبا أكلميندس الأسقف العام لكنائس قطاع ألماظة والهجانة وشرق مدينة نصر، والأنبا أرسانيوس أسقف الوداى الجديد، والأنبا متاؤس أسقف ورئيس دير السيدة العذراء بجبل أخميم.





وتبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اعتبارا من غد الاثنين صوم "يونان" والذى يستمر على مدى ثلاثة أيام، وينتهي عقب قداس يوم الخميس والذى يقام في الصباح.





ويترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية والآباء المطارنة والأساقفة والكهنة القداسات الإلهية في مختلف الكنائس بمصر وبلاد المهجر، والتى تقام في أوقات متأخرة من النهار.





وصوم يونان الذى يستمر لمدة 3 أيام يأتى قبل بدء "الصوم الكبير" بـ15 يوما، وهو تذكار لتوبة أهل "نينوي" حسبما ذكر في الكتاب المقدس.