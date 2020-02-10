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المالية: إطلاق مبادرة جديدة لقياس الرضا الوظيفي للعاملين لتطوير مستوى الأداء.. فيديو

الإثنين 10/فبراير/2020 - 07:31 ص
محمد إبراهيم
محمد إبراهيم
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إبراهيم القادري
قال الدكتور محمد إبراهيم المتحدث باسم وزارة المالية ورئيس وحدة الميكنة ، إن مبادرة الرضا الوظيفي تأتي في اهتمام الوزارة وحرصها على تطوير العاملين كما ان الوزارة كان لها العديد من الانشطة ومنها الاهتمام بمهارات العاملين.

وأضاف محمد إبراهيم خلال مداخلة هاتفية في برنامج كل يوم المذاع علي قناه اون إى ، أن العاملين بوزارة المالية لهم تقدير واهتمام ونعمل على قياس الرضا الوظيفي للعاملين من خلال 5 محاور.

وأوضح محمد إبراهيم ، أن المحاور هذه نعمل من خلالها علي تحسين المهام الوظيفية للعاملين في وزارة المالية وعددهم 11 ألف موظف.

وتابع محمد إبراهيم ، أن هناك محاور تقيس مدى رضا الموظفين عن الحوافز المالية منها رواتبهم ومكافئاتهم ومدى رضا العاملين عن الاداء الاشرافي.

واستكمل محمد ابراهيم ، أن هذه المحاور تساعد علي قياس رضا الموظفين عن القيادة التابعة لهم ومدى أهميتها بالنسبة لهم والخدمات التي تقدمها القيادة للعاملين. 

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