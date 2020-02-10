لبحث جهود التنمية.. محافظ مطروح يستقبل مستشار رئيس الجمهورية للمناطق الحدودية

استقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اللواء أحمد جمال الدين مستشار السيد رئيس الجمهورية للمناطق الحدودية والنائية.





جاء ذلك فى اطار زيارته لمحافظة مطروح التى تستمر يومين للاطلاع على جهود التنمية والمشكلات التنموية وبحث سبل حلها، وكذلك زيارة منفذ السلوم البرى وعدد من المشروعات التنموية بمدينة السلوم .





رحب محافظ مطروح بمستشار رئيس الجمهورية بالمحافظة، مؤكدا ان هذه الزيارة تأتى تجسيدًا لاهتمام القيادة السياسية بتنمية محافظة مطروح والاهتمام بحياة المواطن فى كافة أرجاء الوطن .





كما عقد اجتماعا موسعا مع اللواء أحمد جمال الدين بحضور القيادات الامنية والتنفيذية بالمحافظة لاستعراض لاهم الجهود التنموية بالمحافظة والمشروعات الجارى تنفيذها.





حضر اللقاء الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح واللواء عماد كدوانى مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح والدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح واللواء محمد أنيس السكرتير العام المساعد والقيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.





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