غواصات لا تعمل فى الخليج.. نشأت الديهي: 85% من أفراد الجيش القطري مرتزقة

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن هناك فضيحة لدولة قطر بعد شراء غواصات لا تعمل في الخليج.
وأوضح الديهي، أن هناك تقريرا لمعهد استكهولم يقول إن قطر تسعى لتسليح جيشها لتكون مثل بعض الدول المجاورة ويكون لها دور فاعل في المنطقة، معقبًابسخرية: "هي قطر عندها جيش علشان تسلحه".
وأضاف الإعلامي نشأت الديهي خلال برنامجه "بالورقة والقلم" المذاع على قناة "TeN"الفضائية، أن قطر تقوم بشراء أسلحة باسم الجيش القطري وإهداءها للميليشيات في الدول العربية المجاورة لإثارة القلاقل بها، مثلما حدث في سوريا.
وأكد نشأت الديهي، أن 85% من أفراد الجيش القطري مرتزقة، طبقًا لتقرير معهد أمريكي،بمنهم 6 آلاف جندي من الصومال.
وانتشر مقطع فيديو صادم من قطر حيث يتم الاستهانة بشعائر الله من خلال ترديد الآذان و"لبيك اللهم لبيك" على صوت الموسيقى ضمن فعاليات حفل كبير في على مسرح وزارة الثقافة في الدوحة.
أثار المقطع غضبًا عارمًا على مواقع التواصل للتنديد بما تفعله قطر من انتهاك لحرمات الله حيث نزل المقطع كالصاعقة على أذن كل من سمعه.
وحذر البعض من سماع المقطع حتى لا يعتبر من يسمعه آثمًا بالاشتراك في هذا الفعل المهين، وقد جاء ذلك بعدما منعت قطر شعبها من الحج إلى السعودية.