غواصات لا تعمل فى الخليج.. نشأت الديهي: 85% من أفراد الجيش القطري مرتزقة

وأكد نشأت الديهي، أن 85% من أفراد الجيش القطري مرتزقة، طبقًا لتقرير معهد أمريكي،بمنهم 6 آلاف جندي من الصومال.

وانتشر مقطع فيديو صادم من قطر حيث يتم الاستهانة بشعائر الله من خلال ترديد الآذان و"لبيك اللهم لبيك" على صوت الموسيقى ضمن فعاليات حفل كبير في على مسرح وزارة الثقافة في الدوحة.









أثار المقطع غضبًا عارمًا على مواقع التواصل للتنديد بما تفعله قطر من انتهاك لحرمات الله حيث نزل المقطع كالصاعقة على أذن كل من سمعه.





وحذر البعض من سماع المقطع حتى لا يعتبر من يسمعه آثمًا بالاشتراك في هذا الفعل المهين، وقد جاء ذلك بعدما منعت قطر شعبها من الحج إلى السعودية.