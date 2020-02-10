AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

غواصات لا تعمل فى الخليج.. نشأت الديهي: 85% من أفراد الجيش القطري مرتزقة

الإثنين 10/فبراير/2020 - 12:24 ص
تميم
تميم
Advertisements
محمد حليم قنديل
قال الإعلامي نشأت الديهي، إن هناك فضيحة لدولة قطر بعد شراء غواصات لا تعمل في الخليج.

وأوضح الديهي، أن هناك تقريرا لمعهد استكهولم يقول إن قطر تسعى لتسليح جيشها لتكون مثل بعض الدول المجاورة ويكون لها دور فاعل في المنطقة، معقبًابسخرية: "هي قطر عندها جيش علشان تسلحه". 

وأضاف الإعلامي نشأت الديهي خلال برنامجه "بالورقة والقلم" المذاع على قناة  "TeN"الفضائية،  أن قطر تقوم بشراء أسلحة باسم الجيش القطري وإهداءها للميليشيات في الدول العربية المجاورة لإثارة القلاقل بها، مثلما حدث في سوريا.

وأكد نشأت الديهي، أن 85% من أفراد الجيش القطري مرتزقة، طبقًا لتقرير معهد أمريكي،بمنهم 6 آلاف جندي من الصومال.

وانتشر مقطع فيديو صادم من قطر حيث يتم الاستهانة بشعائر الله من خلال ترديد الآذان و"لبيك اللهم لبيك" على صوت الموسيقى ضمن فعاليات حفل كبير في على مسرح وزارة الثقافة في الدوحة.


أثار المقطع غضبًا عارمًا على مواقع التواصل للتنديد بما تفعله قطر من انتهاك لحرمات الله حيث نزل المقطع كالصاعقة على أذن كل من سمعه.

 
وحذر البعض من سماع المقطع حتى لا يعتبر من يسمعه آثمًا بالاشتراك في هذا الفعل المهين، وقد جاء ذلك بعدما منعت قطر شعبها من الحج إلى السعودية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الجيش الليبي يكشف: دمرنا مخازن أسلحة أردوغان في طرابلس

متحدث الجيش الوطني الليبي: مستعدون لمواجهة الغزو التركي

أحمد موسى: قطر اشترت سلاحا بـ 58 مليار دولار منذ 2017 وحتى الآن.. فيديو

بـ العصا والنبوت.. أحمد موسى يدخل في نوبة ضحك بسبب تدريبات الجيش القطري ..شاهد

الجيش الليبي يحاصر مرتزقة أردوغان داخل منزل في طرابلس.. فيديو

التاسع عالميا.. الجيش المصري الأقوى في إفريقيا والشرق الأوسط

ترشيحاتنا

ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك على الإسماعيلي

هنتعشى إيه النهاردة.. مكرونة أسباجتي بالكبدة وسلطة ذرة وبقلاوة خضرا

نصف الحقيقة.. رئيس جامعة المنصورة يرد على طالبة تربية تطلب التعيين كمعيدة.. فيديو

قبل مباراة الأهلي.. الوداد المغربي يوجه رسالة للاعب صن داونز.. تفاصيل

رغم الفوز على الإسماعيلي .. عمر ربيع ياسين: وقف صرف مستحقات لاعبي الزمالك مستمر لهذا السبب

الإخواني أسامة ياسين يعترف بدور الفرقة 95 في أحداث يناير 2011.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إجراءات أمنية مشددة.. صور السجادة الحمراء قبل ساعات من حفل الأوسكار

مراحل سرطان الرئة ونسب الاصابة بهذا المرض

دي مش فرنسا ولا روسيا ..حلوة يابلدى سيشن يتحول لأكبر دعاية سياحية ببورسعيد ..صور