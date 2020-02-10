شخصية اليوم في علم الأرقام.. ماذا يقول تاريخ ميلادك؟

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة؛ دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية؛ لذا تقدم خبيرة الأبراج عبير فؤاد، أهم النصائح لمواليد هذا اليوم، 10 فبراير، وفقا لعلم الأرقام.





إذا كنت مولودا في يوم 10 فبراير فإن ذلك يعني أنك تتمتع بشخصية اجتماعية من الدرجة الأولى.. أنت منظم وتحب المعارف وتبدي استعدادا للانفتاح على الآخرين، لكن تنشغل بأكثر من هدف مما يجعلك مشتتا أحيانا.





نصيحة خبيرة الأبراج عبير فؤاد هذا العام مناسب لعمل دراسات، أو لدراسة شخص أو مشروع.. وهي مرحلة إعداد وتجهيز ومرحلة مهمة لمراجعة النفس واستخلاص الخبرة مما مضى، ودراسة كل شيء قبل الإقدام عليه.