AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

شخصية اليوم في علم الأرقام.. ماذا يقول تاريخ ميلادك؟

الإثنين 10/فبراير/2020 - 01:17 ص
حظك اليوم
حظك اليوم
Advertisements
لمياء الياسين

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة؛ دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية؛ لذا تقدم خبيرة الأبراج عبير فؤاد، أهم النصائح لمواليد هذا اليوم، 10 فبراير، وفقا لعلم الأرقام.

إذا كنت مولودا في يوم 10 فبراير فإن ذلك يعني أنك تتمتع بشخصية اجتماعية من الدرجة الأولى.. أنت منظم وتحب المعارف وتبدي استعدادا للانفتاح على الآخرين، لكن تنشغل بأكثر من هدف مما يجعلك مشتتا أحيانا.

نصيحة خبيرة الأبراج عبير فؤاد هذا العام مناسب لعمل دراسات، أو لدراسة شخص أو مشروع.. وهي مرحلة إعداد وتجهيز ومرحلة مهمة لمراجعة النفس واستخلاص الخبرة مما مضى، ودراسة كل شيء قبل الإقدام عليه.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شخصية اليوم في علم الأرقام.. ماذا يقول تاريخ ميلادك

شخصية اليوم في علم الأرقام.. ماذا يقول تاريخ ميلادك؟

شخصية اليوم في علم الأرقام.. ماذا يقول تاريخ ميلادك؟

٢٧ ديسمبر ماذا يقول تاريخ ميلادك وما هي نصيحة الأبراج لك

11 يناير.. ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك؟.. وما هي نصيحة الأبراج لك

شخصيتك من تاريخ ميلادك.. مواليد 20 يناير.. اليوم يحمل لك مفاجأة

ترشيحاتنا

50 عاما في الطيران أضاعها محمد رمضان.. كابتن أشرف أبو اليسر: «حكاية عمري ما ينفعش تخلص كده»

بعد مشكلة الطيار.. محمد رمضان "نمبر وان" أزمات

إجراءات أمنية مشددة.. صور السجادة الحمراء قبل ساعات من حفل الأوسكار

شاهد.. لحظات تحبس الأنفاس لانحراف طائرة في الجو أثناء هبوطها وسط عاصفة سيارا

نصف الحقيقة.. رئيس جامعة المنصورة يرد على طالبة تربية تطلب التعيين كمعيدة.. فيديو

دُخلتهم في الجنة .. صباحية عروسين تحولت إلى مأتم بسبب القاتل الصامت في أسيوط .. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إجراءات أمنية مشددة.. صور السجادة الحمراء قبل ساعات من حفل الأوسكار

مراحل سرطان الرئة ونسب الاصابة بهذا المرض

دي مش فرنسا ولا روسيا ..حلوة يابلدى سيشن يتحول لأكبر دعاية سياحية ببورسعيد ..صور