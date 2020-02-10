طارق شوقي: ما كان يحدث سابقا لم يكن له علاقة بالتعليم

قال طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن ما كان يحدث سابقا لم يكن له علاقة بالتعليم ولكن كان طريقة معينة من الحفظ نحن نسميه تعليم نقوم بقياسها وإعطائهم شهادات ولكن هذا ضرر للطلاب وللمجتمع ككل.





وأضاف طارق شوقي خلال تصريحات تليفزيونية، أن الهدف كان ولا يزال وهو التأكد من فهم الطلاب لما كان مستهدف من تعليمهم وبالتالي قمنا بتغيير نظام الامتحانات إلى آخر ذو طابع جديد .





وأوضح طارق شوقي : "قلنا للطلبه استغلوا اولى وثانية ثانوى وبداية ثالثة للتمرس على النظام الجديد وتحقيق المهارات المطلوبة كما أنه في مايو الماضى عندما طبقنا النظام كانت نسب النجاح ضعيفة جدا".





وأشار طارق شوقي ،إلى أن الطالب الذى كان يحصل على 90% في النظام القديم وجد نفسه في النظام الجديد يحصل على 20%.





واستكمل طارق شوقي، أنه بعد مايو 2019 اول امتحان اخذته نفس الدفعة كان في يناير كانت نسبة النجاح فيه من 60% الى 77%.











