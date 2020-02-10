حشود غفيرة من أبناء الطريقة الدسوقية في اليوم الثالث لاحتفالات مولد الرفاعي

شهد اليوم الثالث من احتفالات مولد الإمام "الرفاعي"، تواجد حشود هائلة من أبناء الطريقة المحمدية الدسوقية، ملأت الساحة الداخلية والخارجية لمسجد الرفاعى بالقلعة، وذلك اليوم الأحد، عقب صلاة العشاء .





بدأ الاحتفال بكلمة الشيخ مختار محمد على، شيخ الطريقة المحمدية الدسوقية وعضو المجلس الأعلى للطرق الصوفية، الذى تحدث عن حب آل البيت، وعن الشيخ أحمد الرفاعي، ووسطية الإسلام، وكيف حث الدين الإسلامي على حسن معاملة أهل الكتاب.





من جانبه رحب الشيخ طارق يس الرفاعى، شيخ عموم السادة الرفاعية، ورئيس الجمعية الخيرية الرفاعية، فى بداية كلمته بالسادة الضيوف، وأعرب عن سعادته بهذا الجمع الكبير من أبناء الطريقة المحمدية الدسوقية، مؤكدا على انطلاق موكب الاحتفال بمولد القطب الكبير الشيخ أحمد الرفاعي، رضي الله عنه وأرضاه، يوم الخميس المقبل عقب صلاة العصر، من أمام مسجده العامر بالقلعة.





ومن المقرر أن يشهد فضيلة الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق وشيخ الطريقة الصديقية الشاذلية، وفضيلة الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف وعضو المجلس الأعلي للطرق الصوفية، "مؤتمر الصوفية" الذى يقام ضمن فعاليات الاحتفال بمولد الإمام الرفاعي رضي الله عنه، يوم الأربعاء ١٢ فبراير الجاري، عقب صلاة العشاء بمسجد الرفاعي.



