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رياضة

بعد أدائه أمام الزمالك.. أحمد عيد يتصدر تويتر ومغردون: لسه بدري عليه

الإثنين 10/فبراير/2020 - 02:55 ص
احمد عيد ناشيء الزمالك
احمد عيد ناشيء الزمالك
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مصطفى كرم
دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هشتاج #احمد_عيد لأدائه مع فريقه الزمالك في المباراة التي اقيمت امس امام نادي الاسماعيلي. 

وتصدر الهشتاج قائمة الاكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي:

‏‎احمد عيد محتاج لسه ماتشات كتير مينفعش ف ماتشات زى دى.

‏في شوط تاني مدرب قرر يخرج اهم لاعب في فريقواالي بيمسك الكوره وبيفتح المساحات ومسبب خطوره وازعاج وينزل لاعب دفاعيا احسن الاسماعيلي دخل في هدفين من فرصتين عن طريق مساحات خلف البدري احمد عيد هيحتاج وقت كبير علشان ياخد ثقه في نفسوا ويكون باك يعتمد علي 👇 
‎#الزمالك_الاسماعيلي

‏‎بس أحمد عيد النهاردة كان وحش جدا تقريبا كل الكور مقطوعة منه غير ضربة جزاء ملهاش لزمة.

‏احمد عيد لازم يقعد مع طارق حامد ومحمود علاء عشان بيكون متكهرب شوية في الماتش وخايف يلتحم متخافش يا احمد يا عيد دانت اسمك علي اسم اخطر خطير.

‏‎#الزمالك_الاسماعيلي
لاعب الزمالك أحمد عيد لسة بدري عليه اوي، حد يقوله يابني وظيفتك انك تلعب عرضيات مش انك تدافع بس، حاول تقطع الكورة من غير فاول، اعرف واجبات مركزك كويس الله المستعان.


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