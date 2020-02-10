حظك اليوم وتوقعات الأبراج الاثنين 10/2/2020 على الصعيد المهنى العاطفي والصحي

يهتم الكثيرون بمتابعة الأبراج والفلك، لذلك نستعرض اليوم الإثنين، توقعات الأبراج على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.
مهنيا وماليا: القمر يتنافر مع عطارد في منزلي المال وعليك اليوم أن تخطط بحكمة وأن تهتم بتحديد ميزانية وأن تراجع مصروفاتك.
برج الحمل:
من21/3 إلى 20/4
مهنيا وصحيا: القمر يتنافر مع عطارد في منزلي الصحة ومن المهم أن تنظم جهودك وتهتم اليوم بصحتك وألا تهمل أي عارض.
عاطفيا وعائليا: تنشغل اليوم بأمور عالقة واليوم عليك أن تنظم أفكارك وأولوياتك وألا تضيع وقتك وطاقتك.
مهنيا وصحيا: القمر يتنافر مع عطارد في منزلي الصحة ومن المهم أن تنظم جهودك وتهتم اليوم بصحتك وألا تهمل أي عارض.
عاطفيا وعائليا: تنشغل اليوم بأمور عالقة واليوم عليك أن تنظم أفكارك وأولوياتك وألا تضيع وقتك وطاقتك.
من 21/4 إلى 21/5
عاطفيا: القمر في منزل الحب يدعوك اليوم للاحتفال بالحب مع من يهواه قلبك.
مهنيا وماليا: رغم الضغوط الوضع الفلكي يساعدك اليوم أن تحسم بعض الأمور وتلتقط الفرص وتبدو ملهما.
عاطفيا: القمر في منزل الحب يدعوك اليوم للاحتفال بالحب مع من يهواه قلبك.
مهنيا وماليا: رغم الضغوط الوضع الفلكي يساعدك اليوم أن تحسم بعض الأمور وتلتقط الفرص وتبدو ملهما.
برج الجوزاء:
من 22/5 إلى 21/6
عاطفيا وعائليا: القمر في وضع معاكس وتطالبك الأفلاك بالصبر قليلا حتى تتحسن الأمور.
مهنيا واجتماعيا: ينصحك الفلك أن تعتمد على نفسك ولا تنتظر كثيرا ممن حولك.
عاطفيا وعائليا: القمر في وضع معاكس وتطالبك الأفلاك بالصبر قليلا حتى تتحسن الأمور.
مهنيا واجتماعيا: ينصحك الفلك أن تعتمد على نفسك ولا تنتظر كثيرا ممن حولك.
برج السرطان:
من 22/6 إلى 22/7
عاطفيا واجتماعيا: رغم الضغوط.. القمر بمنزل العلاقات يمدك اليوم بطاقة كبيرة تساعدك على إصلاح علاقات أو القيام بلقاءات مهمة.
ماليا ومهنيا: عطارد في منزل الحظ يدفعك للتعامل بسرعة بديهة ويقظة وقد تحقق مكاسب مالية.
عاطفيا واجتماعيا: رغم الضغوط.. القمر بمنزل العلاقات يمدك اليوم بطاقة كبيرة تساعدك على إصلاح علاقات أو القيام بلقاءات مهمة.
ماليا ومهنيا: عطارد في منزل الحظ يدفعك للتعامل بسرعة بديهة ويقظة وقد تحقق مكاسب مالية.
برج الأسد:من 23/7 إلى 22/8
مهنيا وماليا: القمر يتنافر مع عطارد في منزلي المال وعليك اليوم أن تخطط بحكمة وأن تهتم بتحديد ميزانية وأن تراجع مصروفاتك.
اجتماعيا وعاطفيا: لا تضن بتعاطفك وتفهمك اليوم لتجعل الجميع يقدرونك لشخصك.
برج العذراء:
من 23/8 إلى 22/9
مهنيا وماليا: القمر في برجك ويمدك ذلك باليقظة والتألق والثقة والفلك يدعم كل مبادرة تقوم بها.
عاطفيا: تبدو مؤثرا في الجنس الآخر واليوم ترى تأثيرك في نظرات الإعجاب الموجهة إليك.
مهنيا وماليا: القمر في برجك ويمدك ذلك باليقظة والتألق والثقة والفلك يدعم كل مبادرة تقوم بها.
عاطفيا: تبدو مؤثرا في الجنس الآخر واليوم ترى تأثيرك في نظرات الإعجاب الموجهة إليك.
برج الميزان:
من 23/9 إلى 22/10
اجتماعيا ومهنيا: تنصحك الأفلاك أن تعمل في صمت وأن تتجنب الانفعال سريعا.
عاطفيا وصحيا: تنافر القمر مع عطارد في منزلي الصحة ينصحك أن تهتم اليوم بصحتك وسلامتك ولا تتبرع بالحديث عن أخبارك.
اجتماعيا ومهنيا: تنصحك الأفلاك أن تعمل في صمت وأن تتجنب الانفعال سريعا.
عاطفيا وصحيا: تنافر القمر مع عطارد في منزلي الصحة ينصحك أن تهتم اليوم بصحتك وسلامتك ولا تتبرع بالحديث عن أخبارك.
برج العقرب:
من 23/10 إلى 22/11
مهنيا: القمر في منزلك الحادي عشر يساعدك على الحصول على دعم زملاء أو رؤساء في العمل.
عاطفيا واجتماعيا: عطارد في منزل الحب يساعدك على تحقيق تطور مثير وتقوم بمبادرات مناسبة.
مهنيا: القمر في منزلك الحادي عشر يساعدك على الحصول على دعم زملاء أو رؤساء في العمل.
عاطفيا واجتماعيا: عطارد في منزل الحب يساعدك على تحقيق تطور مثير وتقوم بمبادرات مناسبة.
برج القوس:
من 23/11 إلى 21/12
مهنيا واجتماعيا: تنافر القمر وعطارد يطالبك بألا تتسرع وأن تفكر جيدا لتتخذ قرارات سليمة.
عاطفيا: رغم الضغوط.. فينوس في منزل الحب قد تجعل حياتك العاطفية تمضي بنجاح.
مهنيا واجتماعيا: تنافر القمر وعطارد يطالبك بألا تتسرع وأن تفكر جيدا لتتخذ قرارات سليمة.
عاطفيا: رغم الضغوط.. فينوس في منزل الحب قد تجعل حياتك العاطفية تمضي بنجاح.
برج الجدي:
من 22/12 إلى 20/1
مهنيا وماليا: القمر في منزل الحظ يجعلك تفكر بطرق إيجابية ويمدك ذلك بأفكار مميزة.
عاطفيا واجتماعيا: عطارد في منزل العلاقات يجعلك أكثر قدرة على التأثير في الآخرين.
مهنيا وماليا: القمر في منزل الحظ يجعلك تفكر بطرق إيجابية ويمدك ذلك بأفكار مميزة.
عاطفيا واجتماعيا: عطارد في منزل العلاقات يجعلك أكثر قدرة على التأثير في الآخرين.
برج الدلو:
من 21/1 إلى 19/2
عاطفيا واجتماعيا: فينوس في منزل العلاقات تساعدك على توطيد علاقاتك والتعبير عن مشاعرك وأفكارك بوضوح.
مهنيا وماليا: القمر يتنافر مع عطارد في منزلي المال وقد تشعر اليوم بالتشوش وعليك أن تخطط جيدا وتراجع خطواتك تجنبا للأخطاء.
عاطفيا واجتماعيا: فينوس في منزل العلاقات تساعدك على توطيد علاقاتك والتعبير عن مشاعرك وأفكارك بوضوح.
مهنيا وماليا: القمر يتنافر مع عطارد في منزلي المال وقد تشعر اليوم بالتشوش وعليك أن تخطط جيدا وتراجع خطواتك تجنبا للأخطاء.
برج الحوت:
من 20/2 إلى 20/3
عاطفيا: إذا كنت متزوجا حاول أن تهدأ فالصوت العالي لا يحل بل يعقد المسائل مع شريك حياتك.
مهنيا واجتماعيا: لا تصر على العناد فهناك دائما أشياء يمكن أن تتعلمها من الآخرين، فقط اهتم بحماية حقوقك.
عاطفيا: إذا كنت متزوجا حاول أن تهدأ فالصوت العالي لا يحل بل يعقد المسائل مع شريك حياتك.
مهنيا واجتماعيا: لا تصر على العناد فهناك دائما أشياء يمكن أن تتعلمها من الآخرين، فقط اهتم بحماية حقوقك.