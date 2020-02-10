حظك اليوم وتوقعات الأبراج الاثنين 10/2/2020 على الصعيد المهنى العاطفي والصحي

برج الحمل:

من21/3 إلى 20/4

مهنيا وصحيا: القمر يتنافر مع عطارد في منزلي الصحة ومن المهم أن تنظم جهودك وتهتم اليوم بصحتك وألا تهمل أي عارض.

عاطفيا وعائليا: تنشغل اليوم بأمور عالقة واليوم عليك أن تنظم أفكارك وأولوياتك وألا تضيع وقتك وطاقتك.

من 21/4 إلى 21/5

عاطفيا: القمر في منزل الحب يدعوك اليوم للاحتفال بالحب مع من يهواه قلبك.

مهنيا وماليا: رغم الضغوط الوضع الفلكي يساعدك اليوم أن تحسم بعض الأمور وتلتقط الفرص وتبدو ملهما.

برج الجوزاء:

من 22/5 إلى 21/6

عاطفيا وعائليا: القمر في وضع معاكس وتطالبك الأفلاك بالصبر قليلا حتى تتحسن الأمور.

مهنيا واجتماعيا: ينصحك الفلك أن تعتمد على نفسك ولا تنتظر كثيرا ممن حولك.





برج السرطان:

من 22/6 إلى 22/7

عاطفيا واجتماعيا: رغم الضغوط.. القمر بمنزل العلاقات يمدك اليوم بطاقة كبيرة تساعدك على إصلاح علاقات أو القيام بلقاءات مهمة.

ماليا ومهنيا: عطارد في منزل الحظ يدفعك للتعامل بسرعة بديهة ويقظة وقد تحقق مكاسب مالية.





برج الأسد:

من 23/7 إلى 22/8

مهنيا وماليا: القمر يتنافر مع عطارد في منزلي المال وعليك اليوم أن تخطط بحكمة وأن تهتم بتحديد ميزانية وأن تراجع مصروفاتك.



اجتماعيا وعاطفيا: لا تضن بتعاطفك وتفهمك اليوم لتجعل الجميع يقدرونك لشخصك.





برج العذراء:

من 23/8 إلى 22/9

مهنيا وماليا: القمر في برجك ويمدك ذلك باليقظة والتألق والثقة والفلك يدعم كل مبادرة تقوم بها.

عاطفيا: تبدو مؤثرا في الجنس الآخر واليوم ترى تأثيرك في نظرات الإعجاب الموجهة إليك.









برج الميزان:

من 23/9 إلى 22/10

اجتماعيا ومهنيا: تنصحك الأفلاك أن تعمل في صمت وأن تتجنب الانفعال سريعا.

عاطفيا وصحيا: تنافر القمر مع عطارد في منزلي الصحة ينصحك أن تهتم اليوم بصحتك وسلامتك ولا تتبرع بالحديث عن أخبارك.





برج العقرب:

من 23/10 إلى 22/11

مهنيا: القمر في منزلك الحادي عشر يساعدك على الحصول على دعم زملاء أو رؤساء في العمل.

عاطفيا واجتماعيا: عطارد في منزل الحب يساعدك على تحقيق تطور مثير وتقوم بمبادرات مناسبة.





برج القوس:

من 23/11 إلى 21/12

مهنيا واجتماعيا: تنافر القمر وعطارد يطالبك بألا تتسرع وأن تفكر جيدا لتتخذ قرارات سليمة.

عاطفيا: رغم الضغوط.. فينوس في منزل الحب قد تجعل حياتك العاطفية تمضي بنجاح.





برج الجدي:

من 22/12 إلى 20/1

مهنيا وماليا: القمر في منزل الحظ يجعلك تفكر بطرق إيجابية ويمدك ذلك بأفكار مميزة.

عاطفيا واجتماعيا: عطارد في منزل العلاقات يجعلك أكثر قدرة على التأثير في الآخرين.





برج الدلو:

من 21/1 إلى 19/2

عاطفيا واجتماعيا: فينوس في منزل العلاقات تساعدك على توطيد علاقاتك والتعبير عن مشاعرك وأفكارك بوضوح.

مهنيا وماليا: القمر يتنافر مع عطارد في منزلي المال وقد تشعر اليوم بالتشوش وعليك أن تخطط جيدا وتراجع خطواتك تجنبا للأخطاء.





برج الحوت:

من 20/2 إلى 20/3

عاطفيا: إذا كنت متزوجا حاول أن تهدأ فالصوت العالي لا يحل بل يعقد المسائل مع شريك حياتك.

مهنيا واجتماعيا: لا تصر على العناد فهناك دائما أشياء يمكن أن تتعلمها من الآخرين، فقط اهتم بحماية حقوقك.

يهتم الكثيرون بمتابعة الأبراج والفلك، لذلك نستعرض اليوم الإثنين، توقعات الأبراج على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.