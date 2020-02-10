شاهد.. فرحة جهاز الإسماعيلي على هدف التقدم في شباك الزمالك





وظهرت فرحة عارمة على وجوه لاعبي الإسماعيلي، بعد هدف التقدم على نادي الزمالك.





تغلب فريق الزمالك على الإسماعيلي بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت بينهما لى استاد الإسماعيلية في الجولة السابعة عشرة من الدوري الممتاز.

تقدم باهر المحمدى فى الدقيقة 34 عن طريق ركلة جزاء وتعادل فى الدقيقة 61 يوسف أوباما وأضاف الهدف الثاني للزمالك محمود علاء من ركلة جزاء فى الدقيقة 66.





ويعرض لكم صدى البلد جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك اليوم.

المركز الأول: النادي الأهلي برصيد نقطة 39 نقطة

المركز الثاني: نادي المقاولون العرب برصيد 32 نقطة

المركز الثالث: نادي الزمالك برصيد 31 نقطة

المركز الرابع : نادي الاتحاد برصيد 27 نقطة





رصدت عدسة صدي البلد ، رد فعل دكة الاسماعيلي بهدف الاول في شباك الزمالك عن طريق باهر المحمدي من ركلة جزاء خلال الشوط الاول .