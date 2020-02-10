تقرير معلوماتى عن سمبوزيوم أسوان الدولي.. تعرف من هنا على الدورة الـ 25

محافظة أسوان.. عاصمة الاقتصاد والثقافة الإفريقية والتي تمتلك العديد من المقومات الطبيعية التى جعلتها تتفرد كأجمل مقصد سياحى.

وفي هذا الصدد يمكن أن تتعرف من خلال "صدى البلد" على أبرز الفنون الثقافية التى تتفرد بها أسوان وهو فن السمبوزيوم أو النحت على الحجر والذى يعد أحد الفنون الراقية.





فقد انطلقت الدورة ال 25 لمهرجان سمبوزيوم أسوان الدولى فى 3 فبراير الماضى، ويحتفل هذا العام المهرجان باليوبيل الفضى.

ينظم المهرجان قطاع صندوق التنمية الثقافية، بالتعاون مع محافظة أسوان حيث تشهد دورة هذا العام مشاركة 9 فنانين مصريين وأجانب.

ويشارك هذا العام من هولندا الفنان "تون كال"، ومن المغرب إكرام القباج، وعلى نورى من "العراق"، ويتولى الإشراف عليه الفنان الدكتور هانى فيصل قوميسيرًا عامًا، وتختم فعالياته فى الثانى والعشرين من فبراير.





ومن مصر يشارك عدد من الفنانين هم الدكتور حسن كامل، والدكتور شمس القرنفلى، والدكتور سعيد بدر، والفنان هانى السيد، والفنان ناثان دوس، والفنان هشام عبد الله.





ويعد النحت فرعًا من فروع الفنون المرئية وفي نفس الوقت أحد أنواع الفنون التشكيلية، كما أنه يرتكز على إنشاء مجسمات ثلاثية الأبعاد. ففي الأْصل، كان النقش "أى إزالة جزء من المادة" والتشكيل "أى إضافة المواد كالصلصال"، ويمارس هذا الفن على الصخور والمعادن وخزف والخشب ومواد أخرى.



وعرف فن النحت منذ قديم العصور منذ نحو 4500 سنة قبل الميلاد منذ عهد الحداثة أدت التغيرات فى عملية النحت إلى الحرية فى استخدام المواد والعمليات، ويمكن العمل بكثير من المواد المتنوعة من خلال عملية الإزالة كالنحت أو عملية التجميع كاللحام والتشكيل والصب.

والنحت هو فن تجسيدي يرتكز على إنشاء مجسمات ثلاثية الأبعاد لإنسان، حيوان، أو أشكال تجريدية. ويمكن استخدام الجص أو الشمع، أو نقش الصخور أو الأخشاب. فن النحت هو أحد جوانب الإبداع الفنى كما ينتج مجسمات ثلاثية الأبعاد.

ويعد سيمبوزيوم أسوان للنحت أحد أهم الملتقيات الفنية الدولية للنحت على الجرانيت الذى تشتهر به أسوان، ويشارك به كل عام مجموعة من أهم الفنانين فى مصر والعالم ، هو الأول والأقدم فى المنطقة العربية للنحت على الأحجار، أسسه الفنان الكبير آدم حنين عام 1996 مستخدمًا جرانيت أسوان الشهير، ليحتفل هذا العام بمرور 25 عامًا على إنشائه.

وبدأت فكرة السمبوزيوم - كما يقول الفنان آدم حنين، مؤسس سمبوزيوم أسوان الدولي - في عام 1988 ليخرج إلى النور في مدينة أسوان، وذلك لموقعها المتميز تاريخيًا وجغرافيًا، بجانب تمتعها بتوافر خام الجرانيت الأحمر الصلد، والذى كان منبعًا لإقامة المسلات والتماثيل الفرعونية القديمة التي حققت إعجابًا عالميًا بها، حيث إن الرصيد الحقيقي لأي أمة هو قدرتها على الحلم والخيال لتحقيق الواقع، وأكد أن اللقاءات المتتالية تجسد الحلم الجماعي لخلق عالم ينبض بالحياة.







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