كورونا يواصل الانتشار حول العالم.. والكشف عن كارثة جديدة في الصين.. وأول حالة شفاء في الإمارات

5 ملايين شخص قد ينشرون الفيروس في جميع أنحاء العالم

قصة بريطاني نشر فيروس كورونا في أوروبا

وهذه الدول أعلنت زيادة عدد المصابين





لا يزال العالم لا يتحدث سوى عن فيروس كورونا الجديد، وسط حالة من الترقب لأعداد الضحايا وانتظار العلماء للتوصل إلى علاج له، في الوقت الذي لم يتعرفوا فيه بعد على ماهية الفيروس المستجد.





أطلقت السلطات الصينية اسما مؤقتا لفيروس كورونا الجديد، الذي لا يزال العلماء لا يعرفون عنه الكثير.





وبحسب "روسيا اليوم"، أطلقت السلطات الصينية اسم "NCP"، بعدما اقترحت منظمة الصحة العالمية إطلاق تسمية مؤقتة على فيروس كورونا، المرض الحاد الذي يصيب الجهاز التنفسي، اسم 2019-nCoV.





إلى ذلك، سلط تقرير لصحيفة "واشنطن تايمز" الأمريكية الضوء على كارثة قد تتسبب في انتشار فيروس كورونا الجديد على نطاق أوسع مما هو متوقع، ليحصد أرواح ملايين من البشر.





وقالت صحيفة "واشنطن تايمز" الأمريكية إنه ولمدة أسابيع بعد التقارير الأولية عن ظهور فيروس جديد غامض في ووهان، خرج ملايين الأشخاص من المدينة الصينية في وسط البلاد، متكدسين في الحافلات والقطارات والطائرات، تزامنا مع الموجة الأولى من رحلات السفر بمناسبة السنة القمرية الجديدة في جميع أنحاء البلاد.





وحمل البعض منهم الفيروس في جميع أنحاء الصين، ليلعب الفيروس دوره ويودي بحياة أكثر من 800 شخصا، وإصابة أكثر من 37 ألف شخص.





وبدأ المسؤولون إغلاق الحدود في 23 يناير. لكن بعد فوات الأوان.





وقدّر رئيس البلدية أن 5 ملايين شخص قد غادروا بالفعل. لكن إلى أين ذهبوا؟





واظهر تحليل لوكالة أسوشيتيد برس الأمريكية انماط السفر المحلية التي تستخدم بيانات موقع الخرائط من شركة بايدو الصينية عملاقة التكنولوجيا، أنه خلال أسبوعين قبل إغلاق ووهان، كان ما يقرب من 70 ٪ من الرحلات خارج المدينة الصينية الوسطى داخل مقاطعة هوبى.





وذهبت 14% أخرى من الرحلات إلى مقاطعات خنان وهونان وآنهوي وجيانجشي المجاورة. وذهب 2 ٪ إلى مقاطعة جوانجدونج، الساحلية عبر هونج كونج، وانتشر الباقي في جميع أنحاء الصين.





كانت المدن الواقعة خارج مقاطعة هوبى هي الوجهات الرئيسية للرحلات من ووهان بين 10 يناير و 24 يناير، وهي بلدية تشونجتشينج المجاورة لمقاطعة هوبي، وبكين وشانجهاي.





تتبع أنماط السفر على نطاق واسع الانتشار المبكر للفيروس. وحدثت غالبية الحالات المؤكدة والوفيات في الصين، داخل مقاطعة هوبي، تليها أعداد كبيرة من الحالات في وسط الصين، مع وجود جيوب من العدوى في تشونجتشينج وشانجهاي وبكين أيضًا.





وقال جين دونج يان، عالم الفيروسات الجزيئي في كلية العلوم الطبية الحيوية بجامعة هونج كونج:"لقد فات الأوان بالتأكيد. خمسة ملايين بالخارج. هذا تحد كبير. كثير منهم قد لا يعودون إلى ووهان، ولكن يتجولون في مكان آخر. ونحن بحاجة إلى التعرف عليهم.





ويشار إلى أن المصاب بفيروس كورونا يمكن أن ينقل العدوى إلى الآخرين قبل ظهور أعراض الإصابة عليه.





وفي السياق نفسه، كشفت وكالة "رويترز" الإخبارية، اليوم الأحد، أن بريطاني نشر فيروس كورونا المستجد في أكثر من دولة أوروبية أثناء حضوره أحد المؤتمرات في سنغافورة.





قصة بريطاني نشر فيروس كورونا في أوروبا





قالت رويترز في تقرير إن البريطاني يعتقد أنه أصيب بالعدوى أثناء تواجده في سنغافورة ولم يغادر إلى بلاده مباشرة بل أمضى بضعة أيام مع أشخاص في كوخ بمنتجع تزلج جبلي فرنسي في طريق عودته إلى بريطانيا، أواخر الشهر الماضي.





وأضافت أن الفحوص أثبتت إصابة خمسة بريطانيين آخرين بمنتجع التزلج، الواقع في منطقة جبال الألب، بفيروس كورونا، وربطوا بين هذه الحالات والمجموعة التي أقامت بالكوخ.









الفيروس يواصل الانتشار





شهد يوم الأحد إعلان عدد من الدول عن أعداد جديدة من الإصابات، حيث أعلنت السلطات البريطانية، منذ قليل، اكتشاف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع عدد الحالات المصابة بالوباء في بريطانيا إلى 5 أشخاص، فيما أكدت وزارة الصحة في إسبانيا، اكتشاف ثالث حالة إصابة جديدة بالفيروس القاتل.





وارتفع عدد حالات الإصابة بالفيروس في سنغافورة إلى 43 شخصا، وفي ألمانيا إلى 14 حالة، وماليزيا إلى 16 حالة.





وأعلنت الصين ارتفاع عدد ضحايا كورونا إلى 812 شخصا، وإصابة 37251 آخرين.





أول حالة شفاء في الإمارات





أعلنت وزارة الصحة الإماراتية شفاء أول حالة إصابة من فيروس كورونا الجديد الذي انتشر قادما من الصين.





وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، قالت الوزارة إن الحالة التي تعافت بشكل تام من أعراض المرض، كان قد تم الإعلان عن اصابتها بالمرض نهاية الشهر الماضي وتماثلت الجدة واسمها ليو يوجيا "73 عاما" للشفاء وأصبح بإمكانها مواصلة حياتها بصورة طبيعية.





وزار الحالة القنصل العام الصيني لي سيوي هانج، وحسين عبدالرحمن الرند وكيل وزارة الصحة لتقديم التهنئة للمرأة الصينية على تعافيها التام من المرض.





وأعربت ليو يوجيا عن شكرها وتقديرها لدولة الإمارات على الرعاية والاهتمام الكبير الذي حظيت بها منذ دخولها المستشفى مشيرة إلى أنها حصلت على رعاية صحية فائقة ودعم كبير من أعضاء الكادر الطبي في المستشفى.





وقال الرند إن جميع الفحوصات التي أجريت للسيدة الصينية أظهرت شفاءها وخلوها التام من المرض.





وأشار إلى أن تعامل دولة الإمارات مع هذه الحالات يبرهن على قوة النظام الصحي في الدولة وذلك بفضل الدعم الذي توليه قيادة الدولة الرشيدة لهذا القطاع والحرص على توفير أرقى مستويات الرعاية الصحية سواء للمواطنين أو المقيمين أو زوار الدولة.





وتابع أنه يتم التعامل مع الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد وفق أعلى المعايير الصحية المعمول بها ويتم وضعهم تحت الملاحظة والرعاية الطبية التي تتوافق ومعايير منظمة الصحة العالمية للمصابين بأعراض هذا الفيروس ومتابعة حالتهم عن كثب حتى تعافيهم التام من المرض.





ولفت إلى أن تعافي السيدة الصينية يعزز الأمل بشفاء الحالات المكتشفة في الدولة وأكد أن الأمن الصحي ودرء المخاطر والجائحات الصحية أولوية وطنية في دولة الامارات وضمن استراتيجيتها لوقاية المجتمع من الأمراض والأوبئة من خلال تعزيز اللوائح الصحية الدولية وتطبيقها في الدولة وتضافر الجهود والتعاون المستدام بين جميع الجهات المعنية في الدولة.