البحث العلمي تعلن فتح باب الدورة العامة للملكية الفكرية الخاصة بمصر.. تفاصيل

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن فتح باب التسجيل للدورة العامة للملكية الفكرية الخاصة بمصر(NIPA-Egypt) من خلال التعليم عن بعد بواسطة الأنترنت DL101AEG20S1وهي دورة مجانية.





وينظمها مكتب براءات الاختراع بالتعاون مع المنظمة الدولية للملكية الفكرية ( الوايبو)، علي أن يكون آخر موعد للتسجيل في الدورة هو 9 10فبراير 2020 من خلال الرابط التالي:

https://welc.wipo.int/acrp/program/dl?cid=DL101AEG20S1









وستبدأ الدورة اعتبارًا من 10فبراير 2020 وحتي 11 إبريل 2020، ولإنشاء حساب لأول مرة علي موقع الدورة برجاء الولوج إلي الرابط التالي





https://welc.wipo.int/authpage/signin.xhtml



