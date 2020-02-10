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تعليم

البحث العلمي تعلن فتح باب الدورة العامة للملكية الفكرية الخاصة بمصر.. تفاصيل

الإثنين 10/فبراير/2020 - 07:20 ص
صدى البلد
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نهلة الشربيني
أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن فتح باب التسجيل للدورة العامة للملكية الفكرية الخاصة بمصر(NIPA-Egypt) من خلال التعليم عن بعد بواسطة الأنترنت  DL101AEG20S1وهي دورة مجانية.

وينظمها مكتب براءات الاختراع  بالتعاون مع المنظمة الدولية للملكية الفكرية ( الوايبو)، علي أن يكون آخر موعد للتسجيل في الدورة هو 9 10فبراير 2020 من خلال الرابط التالي:
 https://welc.wipo.int/acrp/program/dl?cid=DL101AEG20S1


وستبدأ الدورة اعتبارًا من  10فبراير 2020 وحتي 11 إبريل 2020، ولإنشاء حساب لأول مرة علي موقع الدورة برجاء الولوج إلي الرابط التالي 

https://welc.wipo.int/authpage/signin.xhtml

و لمعرفة خطوات التسجيل يمكنك الإطلاع على هذا الرابط: http://www.egypo.gov.eg/egypo/PDFs/Registration_Guide_DL101AEG20S1.pdf?fbclid=IwAR27eOQWJYnaawv0Bw059w2uK5lazB5wxKh6KayiAB58KnS6PAyrHAXc63A
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