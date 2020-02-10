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رياضة

شاهد.. فرحة دكة الزمالك بهدف التعادل فى شباك الإسماعيلي

الإثنين 10/فبراير/2020 - 02:05 ص
صدى البلد
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القسم الرياضي
رصدت عدسة صدى البلد ، رد فعل دكة الزمالك بعد هدف التعادل فى شباك الاسماعيلي عن طريق يوسف أوباما من رأسية قوية .

وظهرت فرحة عارمة على كارتيرون مدرب الزمالك ، وبعض اللاعبين المتواجدين على دكة البدلاء ، واحتفلت الجماهير المتواجدة فى مدرجات الإسماعيلية مرددة هتافات ، "زمالك زمالك" .

وتغلب فريق الزمالك على  الإسماعيلي بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت بينهما لى استاد الإسماعيلية في الجولة السابعة عشرة من الدوري الممتاز.

تقدم باهر المحمدى فى الدقيقة 34 عن طريق ركلة جزاء وتعادل فى الدقيقة 61 يوسف أوباما وأضاف الهدف الثاني للزمالك محمود علاء من ركلة جزاء فى الدقيقة 66.

ويعرض لكم صدى البلد جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك اليوم.

المركز الأول: النادي الأهلي برصيد نقطة 39 نقطة

المركز الثاني: نادي المقاولون العرب برصيد 32 نقطة

المركز الثالث: نادي الزمالك برصيد 31 نقطة

المركز الرابع : نادي الاتحاد برصيد 27 نقطة





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