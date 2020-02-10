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محافظات

اليوم.. تنظيم المؤتمر العلمي الأول للموهوبين بالبحيرة

الإثنين 10/فبراير/2020 - 05:57 ص
اليوم.. تنظيم المؤتمر
اليوم.. تنظيم المؤتمر العلمي الأول للموهوبين بالبحيرة
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جمالات الدمنهوري
تنظم إدارة الموهوبين والتعلم الذكي بمديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة اليوم الإثنين المؤتمر العلمي الأول للموهوبين  تحت شعار "فكرتي مصدر قوتي" وذلك فى تمام الساعة العاشرة صباحًا بقاعة المؤتمرات الكبرى بمركز إعداد القادة بدمنهور تحت رعاية وحضور اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة والدكتور محمد سعد محمد وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة ولفيف من قيادات التربية والتعليم والشخصيات العامةونواب البرلمان .

ومن جانبها أكدت رحاب عبد الوهاب مدير إدارة رعاية الموهوبين والتعلم الذكى بمديرية التربية والتعليم أنه لأول مرة تشهد محافظة البحيرة مؤتمرًا علميًا على مدار يومين يقدم فيها الطلاب المبدعين والمخترعين تجاربهم ويعرضون نماذج من اختراعاتهم. 

وأوضحت " مدير إدارة الموهوبين" إلى أن برنامج المؤتمر العلمى للموهوبين  يتضمن فى اليوم الأول كلمة للواء هشام آمنة محافظ البحيرة وللدكتور محمد سعد محمد وكيل وزارة التربية والتعليم ويليها عرض نماذج من مخترعات الطلاب الموهوبين مع قيام كل منهم بشرح فكرة النموذج الخاص به بالإضافة إلى عقد
برنامج تدريبى للطلاب الحاصلين على المراكز الأولى فى  مسابقة الإبداع طموح بالمجال التقنًى و البحث العلمًى .

وأضافت بأن اليوم الثانى للمؤتمر يتضمن عدة محاضرات نظرية منها محاضرة حول " كيفية إختيار موضوع البحث العلمى،كيفية إكتشاف الموهوبين علميًا،اساليب واخلاقيات البحث العلمى،المخاطر البيئية للمياه الجوفية وكيفية الحفاظ على مياه النيل بحضور أولياء الأمور".

ويختتم الدكتور محمد سعد محمد وكيل وزارة التربية والتعليم البرنامج بإعلان توصيات المؤتمر وتوزيع شهادات المؤتمر على الطلاب والمحاضرين .
اليوم.. تنظيم المؤتمر العلمي الأول للموهوبين بالبحيرة
اليوم.. تنظيم المؤتمر العلمي الأول للموهوبين بالبحيرة
اليوم.. تنظيم المؤتمر العلمي الأول للموهوبين بالبحيرة
اليوم.. تنظيم المؤتمر العلمي الأول للموهوبين بالبحيرة
اليوم.. تنظيم المؤتمر العلمي الأول للموهوبين بالبحيرة
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