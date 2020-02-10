بالأرقام.. نتائج الأهلي مع صافرة محمود البنا قبل لقاء طلائع الجيش

ويعاون محمود البنا في إدارة اللقاء كل من عماد العقاد وأحمد عبد الغني وأحمد صالح حكما رابعا.





وأدار محمود البنا 26 مباراة للنادي الأهلي، حقق المارد الأحمر الفوز في 19 وتعادل في 5 و خسر مباراتين، أشهر البطاقة الصفراء خلالها 35 مرة، والحمراء 3 مرات، واحتسب 5 ضربات جزاء.





ويعتلي الأهلى صدارة جدول الدوري برصيد 39 نقطة بينما يتواجد طلائع الجيش في المركز الـ13 برصيد"15"نقطة من جدول ترتيب الدوري المصري.



