بالأرقام.. نتائج الأهلي مع صافرة محمود البنا قبل لقاء طلائع الجيش

اختارت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور الحكم الدولي محمود البنا حكما لإدارة مباراة الأهلي ومنافسة طلائع الجيش في المباراة التي تجمع بينهما اليوم الاثنين، ضمن الأسبوع الـ17 من بطولة الدوري المصري الممتاز.
ويعاون محمود البنا في إدارة اللقاء كل من عماد العقاد وأحمد عبد الغني وأحمد صالح حكما رابعا.
وأدار محمود البنا 26 مباراة للنادي الأهلي، حقق المارد الأحمر الفوز في 19 وتعادل في 5 و خسر مباراتين، أشهر البطاقة الصفراء خلالها 35 مرة، والحمراء 3 مرات، واحتسب 5 ضربات جزاء.
ويعتلي الأهلى صدارة جدول الدوري برصيد 39 نقطة بينما يتواجد طلائع الجيش في المركز الـ13 برصيد"15"نقطة من جدول ترتيب الدوري المصري.
وجاءت القائمة الأهلي كالتالي:
حراسة المرمى: محمد الشناوي – شريف إكرامي.
خط الدفاع: محمود متولي – أيمن أشرف – ياسر إبراهيم – علي معلول – أحمد فتحي – محمد هاني – رامي ربيعة.
خط الوسط: عمرو السولية – أليو ديانج – حسين الشحات – أحمد الشيخ – وليد سليمان – محمود عبدالمنعم «كهربا» – جيرالدو – محمد مجدي «أفشة».
خط الهجوم: مروان محسن – جونيور أجايي – أليو بادجي.