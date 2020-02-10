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ثقافة

صك الغفران بمسرح قصر ثقافة الزقازيق

الإثنين 10/فبراير/2020 - 01:15 ص
صدى البلد
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طارق موسى
تواصلت عروض مهرجان نوادي المسرح بقصر ثقافة الزقازيق ضمن الموسم المسرحي الجديد بعرض "صك الغفران" تأليف محمد علي وإخراج محمد هشام، منفذ ديكور وتصميم ملابس حسام عبد الحميد، تصميم وتنفيذ إضاءة مؤمن مسلمى، موسيقي فتحى وليد، مساعد مخرج إسلام مدحت، مخرج منفذ يوسف محسن ومحمد المنسي.

تدور أحداث العرض حول إعدام رجل قبيح أصم أبكم شهرته أحدب نوتردام ويدعى "كوازيمودو"  متهم بقتل راقصة غجرية تدعي "ازميرالدا" وهذا ما أثبتته الكنيسة الحاكمة في نوتردام من قبل الدفاع وهو "المدعي" وما معه من أدلة وقاضي المحكمة "الكاردينال" وتتوالى الأحداث في المحاكمة حتى تقضي بقتل الاحدب للتخلص منه، ولا ينجح الراهب أن يبرئه من تهمة القتل.

العرض بطولة فكرى ممدوح، محمود عثمان، أحمد غريب، عمرو رزق، رغدة شعبان، لاردين، سوسن محمد،  محمد سعيد، يوسف محسن، شارك فى التمثيل أدهم عساف، وياسمين محمد.
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