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محافظ البحر الأحمر يكشف تفاصيل إقالة رئيس قرية الزعفرانة.. شاهد

الإثنين 10/فبراير/2020 - 06:46 ص
محافظ البحر الأحمر
محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى
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محمد حليم قنديل
قال محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، إنه قرر إقالة رئيس قرية الزعفرانة بمدينة رأس غارب، وذلك بعد جولة مفاجئة إلى قرية الزعفرانة، بسبب تدنى مستوى النظافة داخل القرية، وتجمع مياه الأمطار، ووجود العديد من التعديات، وورش صيانة سيارات للنقل الثقيل، وورش إصلاح الكاوتش على الطريق الرئيسى للقرية، وتقوم هذه الورش بإلقاء مخلفات الكاوتش على الطريق الذى يتسبب فى العديد من الحوادث. 

وأضاف اللواء عمرو حفني خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كل يوم" المذاع على قناة "On E" الفضائية، أنه منذ تولية طلب من جهاز المرور الأماكن التي يحدث بها حوادث باستمرار، للعمل على حلها.
 
وتابع محافظ البحر الأحمر، أن قرر نزول محافظة القاهرة عن طريق الصحراوى بدلا من ركوب الطائرة لمعرفة ماذا يحدث في الطريق، وهو في طريقة لمحافظة البحر الأحمر وعند طريق الزعفرانة شاهد مشهد لا يرتقى بمستوى المحافظة ومصر، مؤكدا أن قرر في الحال إقالة رئيس قرية الزعفرانة، بسبب منظر سيئ للغاية. 

وأوضح المحافظ، أنه كلف رئيس مدينة رأس غارب بفحص تراخيص هذه الورش، موجهًا بتمهيد وتوسعة الطريق المؤدى إلى مدخل المحافظة بقرية الزعفرانة من المدخل الشمالي. وأكد محافظ البحر الأحمر، أنه لن يسمح بوجود أى مخالفات، مشددًا على أنه يولى ملف النظافة اهتماما كبيرا، وغير مقبول وجود أى قمامة بالمدن والقرى، أو تقصير فى حق المواطن. 

وأشار إلى أن، زياراته المفاجئة مستمرة للمصالح الحكومية وفى أوقات مختلفة. وكان تفقد محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، الخميس الماضى، مستشفى الغردقة العام، لمراجعة الملاحظات السلبية التى وجه بتلافيها، خلال زيارته السابقة للمستشفى.

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