AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

شاب ينتحر شنقا بإحدى قرى أجا لمروره بأزمة نفسية

الإثنين 10/فبراير/2020 - 05:56 ص
شاب ينتحر
شاب ينتحر
Advertisements
همت الحسينى
قام شاب من قرية ميت العامل التابعة لمركز اجا بمحافظة الدقهلية بالانتحار شنقا لمروره بحالة نفسية.

تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء سيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة اجا بالعثور على شخص جثة هامدة. 

وبانتقال ضباط المباحث إلى مكان البلاغ، تبين أن الجثة لشاب يدعى عبد الحميد رأفت عبد الحميد ،  29 عاما ومشنوق بحبل داخل غرفته.

وبسؤال أسرته أكدوا مروره بأزمة نفسية مؤخرا بسبب ضائقة مالية وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للمعاينة والتى أمرت بنقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى وكلفت المباحث بتحرياتها لكشف ملابسات الحادث.‎
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

في أوضة النوم.. زوجة تتخلص من حياتها شنقا بالشرقية.. والسبب

حوادث اليوم.. مصرع عامل شنقا بإحدى قرى الدقهلية.. ووفاة مندوب مبيعات وإصابة والده وشقيقه بسوهاج في حادث انقلاب سيارة

انتحار طالبة شنقا بمحافظة المنوفية لمرورها بأزمة نفسية

لمروره بأزمة نفسية | انتحار شاب شنقا بإحدى قرى الدقهلية

لخلافات أسرية.. مواطن ينهي حياته شنقا بإحدى قرى الدقهلية

لمرورها بأزمة نفسية.. طالبة تنهي حياتها شنقا بحبل داخل غرفتها في قنا

ترشيحاتنا

رغم الفوز على الإسماعيلي .. عمر ربيع ياسين: وقف صرف مستحقات لاعبي الزمالك مستمر لهذا السبب

أيمن يونس: ضربتا الجزاء فى مباراة الزمالك والإسماعيلي من وحي خيال الحكم

أخبار الرياضة .. القانون يبرئ إبراهيم نور الدين من أزمة هدف الأهلي .. الكاف يحذر الزمالك قبل مواجهة الترجي

طارق شوقي: ما كان يحدث سابقا لم يكن له علاقة بالتعليم

اللحظات الأخيرة في حياة الفنانة الراحلة نادية لطفي.. تفاصيل

القضاء يحسم طعن ريهام سعيد على قرار منع ظهورها بـ الفضائيات في هذا الموعد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سكارليت جوهانسون تشع جمالا في حفل الأوسكار الـ 92.. صور

بينيلوبى كروز تستعرض جمالها بـ الأسود في حفل الأوسكار

إجراءات أمنية مشددة.. صور السجادة الحمراء قبل ساعات من حفل الأوسكار