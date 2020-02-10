شاب ينتحر شنقا بإحدى قرى أجا لمروره بأزمة نفسية

قام شاب من قرية ميت العامل التابعة لمركز اجا بمحافظة الدقهلية بالانتحار شنقا لمروره بحالة نفسية.
تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء سيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة اجا بالعثور على شخص جثة هامدة.
وبانتقال ضباط المباحث إلى مكان البلاغ، تبين أن الجثة لشاب يدعى عبد الحميد رأفت عبد الحميد ، 29 عاما ومشنوق بحبل داخل غرفته.
وبسؤال أسرته أكدوا مروره بأزمة نفسية مؤخرا بسبب ضائقة مالية وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للمعاينة والتى أمرت بنقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى وكلفت المباحث بتحرياتها لكشف ملابسات الحادث.