حقيقة إلغاء مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك في الإمارات

كشفت تقارير صحفية أن اتحاد الكرة دخل في أزمة البث الفضائى التى تهدد بإلغاء مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك، والمقرر إقامته يوم 20 فبراير الجاري في الإمارات.





وقال أحمد شوبير ، خلال تصريحات خلال برنامجه ملعب أون، أنه لا أساس من الصحة لكل ما يتردد في الساعات الماضية عن وجود أزمات في اقامة مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك".





وأضاف: "اللقاء في موعده في أبو ظبي وتنظمه شركة برزنتيشن وكل شئ يسير بشكل جيد لخروج المباراة في أفضل شكل".





وتابع: "أرجو من عمرو الجنايني واتحاد الكرة، عدم الإلتفات لأي مؤثرات خارجية، لأن جميع تذاكر جماهير الأهلي نفذت، وكذلك الزمالك كل الترتيبات على قدم وساق لإتمام المباراة في موعدها بأفضل شكل ممكن".





وقال مصدر إن أزمة البث الفضائى تتمحور حول طلب قناتي أون سبورت وتايم سبورت ، إذاعة مباراة السوبر المصري فيما ترغب قناة أبوظبي الرياضية في إذاعة اللقاء بشكل حصري على أن تقوم ببيع حقوق البث الفضائى لأى قناة سواء مصرية أو غيرها.