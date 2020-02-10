كريم محمود عبد العزيز يهنئ رامي جمال على أغنية سقف.. شاهد

هنأ النجم كريم محمود عبد العزيز، الفنان رامي جمال، بطرح أحد أغنية "سقف" عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

وظهر في الكليب كل من أحمد السقا، إسعاد يونس، عمرو يوسف، هشام جمال، حمدي الميرغني، حسن الرداد، علي ربيع، محمد أوس أوس، شيماء سيف، محمد عبد الرحمن، الشيف علاء الشربيني، عمرو سعد، هنادي مهني ،أحمد السعدني، مي عمر، هشام ماجد، كريم عبد العزيز، حمادة هلال، أكرم حسني، هشام عباس، نسمة عبد العزيز، ومن نجوم الرياضة شيكابالا، عمرو السولية، طارق حامد، رمضان صبحي، أحمد الشيخ، محمود علاء، حسني عبد ربه، حسين السيد، حسين الشحات، بجانب عدد من الإعلامين مثل إنجي عليـ إبراهيم فايق، هاني حتحوت والمصارع السابق كرم جبر، إضافة إلى صناع الأغنية الشاعر مصطفي حسن، والملحن بلال سرور، والموزع توما.



