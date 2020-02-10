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فن

كريم محمود عبد العزيز يهنئ رامي جمال على أغنية سقف.. شاهد

الإثنين 10/فبراير/2020 - 01:16 ص
كريم محمود عبد العزيز
كريم محمود عبد العزيز
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محمد بدران

هنأ النجم كريم محمود عبد العزيز، الفنان رامي جمال، بطرح أحد أغنية "سقف" عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".


ونشر كريم عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديو الشهير “انستجرام، مقطع فيديو من الأغنية، وعلق عليه قائلًا: "كليب رامي جمال الجديد حاجة تفرح مبروك يا رامى".


وطرحت شركة "نجوم ريكوردز" عبر قناتها على يوتيوب، فيديو كليب الفنان رامي جمال "سقف"، الذي شاركه الغناء فيه نخبة من نجوم الفن والرياضة والمجتمع.


وظهر في الكليب كل من أحمد السقا، إسعاد يونس، عمرو يوسف، هشام جمال، حمدي الميرغني، حسن الرداد، علي ربيع، محمد أوس أوس، شيماء سيف، محمد عبد الرحمن، الشيف علاء الشربيني، عمرو سعد، هنادي مهني ،أحمد السعدني، مي عمر، هشام ماجد، كريم عبد العزيز، حمادة هلال، أكرم حسني، هشام عباس، نسمة عبد العزيز، ومن نجوم الرياضة شيكابالا، عمرو السولية، طارق حامد، رمضان صبحي، أحمد الشيخ، محمود علاء، حسني عبد ربه، حسين السيد، حسين الشحات، بجانب عدد من الإعلامين مثل إنجي عليـ إبراهيم فايق، هاني حتحوت والمصارع السابق كرم جبر، إضافة إلى صناع الأغنية الشاعر مصطفي حسن، والملحن بلال سرور، والموزع توما.


يذكر أن أغنية "سقف" كلمات مصطفى حسن، ألحان بلال سرور، توزيع موسيقي توما، وهي من ضمن أغاني ألبومه الجديد الذي يحمل عنوان “أنا لوحدي.


كريم محمود عبد العزيز يهنئ رامي جمال على أغنية سقف.. شاهد
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