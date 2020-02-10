تعليق أحمد شوبير على تورط الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في قضايا فساد.. فيديو

علق الإعلامي أحمد شوبير على قضايا الفساد التي لاحقت الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"، خلال الفترة الأخيرة وآخرها تقرير يكشف اختفاء 24 مليون دولار.
وقال شوبير خلال برنامجه "ملعب اون" ردًا على بيان الكاف الذي دافع فيه عن نفسه: "لا أريدكم أن تردوا على الصحافة بل على الفيفا ورئيسها إنفانتينو الذي لم ينفي وجود فساد الأمر الذي يعتبر إعتراف بها، خاصة أن إفريقيا تعتبر منجم ذهب في عالم كرة القدم".
وتابع: "هناك مع الأسف تجاوزات من الاتحاد الأفريقي وكثير من الثروات تضيع وآخرها رئيس الاتحاد النيجيري يحاكم وكذلك الغاني وهو في نفس الوقت نائب رئيس الكاف في السجن حاليا وتم فضحه في بلدهم".
وذكر موقع" fifacolonialism" أن تقرير فاطمة سامورا عن الكاف، كشف عن اختفاء 24 مليون دولار من حسابات الاتحاد الأفريقي، دون وجود أي مستندات تثبت أين أنفقت هذه الأموال.
وأضاف الموقع، أن أحمد أحمد ورجاله حاولوا التخلص من المستندات التي تثبت إهداراهم لـ 24 مليون دولار، لكن الفيفا نجح في إعادة هذه المستندات من خلال الاستعانة بـ مدققين قانونين.
وتابع التقرير، أن أحمد احمد ورجاله صرفوا هذه الأموال على رحلات وأمور ليس لها علاقة بكرة القدم، كما تم إيداع مبلغ 20 ألف دولار في في الحسابات الشخصية لبعض رؤساء الاتحاد المحلية، وهو ما رفضه ئيس الاتحاد التونسي، وارسل خطابا رسميا برفضه الحصول على تلك الأموال.
وكان إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، اعترف بوجود عمليات فساد داخل الكاف، وأكد أن الأيام القادمة ستكشف حقيقة ذلك.