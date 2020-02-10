تعليق أحمد شوبير على تورط الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في قضايا فساد.. فيديو

علق الإعلامي أحمد شوبير على قضايا الفساد التي لاحقت الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"، خلال الفترة الأخيرة وآخرها تقرير يكشف اختفاء 24 مليون دولار.





وقال شوبير خلال برنامجه "ملعب اون" ردًا على بيان الكاف الذي دافع فيه عن نفسه: "لا أريدكم أن تردوا على الصحافة بل على الفيفا ورئيسها إنفانتينو الذي لم ينفي وجود فساد الأمر الذي يعتبر إعتراف بها، خاصة أن إفريقيا تعتبر منجم ذهب في عالم كرة القدم".





وتابع: "هناك مع الأسف تجاوزات من الاتحاد الأفريقي وكثير من الثروات تضيع وآخرها رئيس الاتحاد النيجيري يحاكم وكذلك الغاني وهو في نفس الوقت نائب رئيس الكاف في السجن حاليا وتم فضحه في بلدهم".



