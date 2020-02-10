AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

تعليق أحمد شوبير على تورط الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في قضايا فساد.. فيديو

الإثنين 10/فبراير/2020 - 01:53 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد هاني
علق الإعلامي أحمد شوبير على قضايا الفساد التي لاحقت الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"، خلال الفترة الأخيرة وآخرها تقرير يكشف اختفاء 24 مليون دولار.

وقال شوبير خلال برنامجه "ملعب اون" ردًا على بيان الكاف الذي دافع فيه عن نفسه: "لا أريدكم أن تردوا على الصحافة بل على الفيفا ورئيسها إنفانتينو الذي لم ينفي وجود فساد الأمر الذي يعتبر إعتراف بها، خاصة أن إفريقيا تعتبر منجم ذهب في عالم كرة القدم".

وتابع: "هناك مع الأسف تجاوزات من الاتحاد الأفريقي وكثير من الثروات تضيع وآخرها رئيس الاتحاد النيجيري يحاكم وكذلك الغاني وهو في نفس الوقت نائب رئيس الكاف في السجن حاليا وتم فضحه في بلدهم".  

وذكر موقع" fifacolonialism" أن تقرير فاطمة سامورا عن الكاف، كشف عن اختفاء 24 مليون دولار من حسابات الاتحاد الأفريقي، دون وجود أي مستندات تثبت أين أنفقت هذه الأموال.

وأضاف الموقع، أن أحمد أحمد ورجاله حاولوا التخلص من المستندات التي تثبت إهداراهم لـ 24 مليون دولار، لكن الفيفا نجح في إعادة هذه المستندات من خلال الاستعانة بـ مدققين قانونين.

وتابع التقرير، أن أحمد احمد ورجاله صرفوا هذه الأموال على رحلات وأمور ليس لها علاقة بكرة القدم، كما تم إيداع مبلغ 20 ألف دولار في في الحسابات الشخصية لبعض رؤساء الاتحاد المحلية، وهو ما رفضه ئيس الاتحاد التونسي، وارسل خطابا رسميا برفضه الحصول على تلك الأموال.

وكان إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، اعترف بوجود عمليات فساد داخل الكاف، وأكد أن الأيام القادمة ستكشف حقيقة ذلك.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رسميا.. فاطمة سامورا خارج جدران الاتحاد الأفريقي بعد صراع بين CAF و FIFA

انفانتينو يوجه رسالة قوية إلى الاتحاد الأفريقي بسبب فساد أحمد أحمد

أخبار الرياضة .. رد الهلال على بيان الأهلي .. رسالة مؤثرة من حكم مباراة ملعب الجوهرة.. الفيفا يفتح النار على الكاف

مفاجأة .. رئاسة الكاف ضربة هاني أبو ريدة الجديدة

فضائح بالجملة.. استيلاء رئيس الكاف ورجاله على 24 مليون دولار من حسابات الاتحاد الافريقي

اخبار الرياضة .. قرار عاجل من بيراميدز ضد إبراهيم نور الدين .. الزمالك يطيح بـ كريم شحاتة .. نجم صن داونز يتعرض لإصابة خطيرة

ترشيحاتنا

تفاصيل محاولة اغتيال ترامب خارج البيت الأبيض

مراحل سرطان الرئة ونسب الاصابة بهذا المرض

قبل التعدي الجنسي عليها.. فتاة المحلة: أبويا وأمي أنقذوني من إيد أخويا.. تفاصيل

الممثلة السورية اماني بلور بالحجاب في حفل الاوسكار

إجراءات أمنية مشددة.. صور السجادة الحمراء قبل ساعات من حفل الأوسكار

قرار جديد من اتحاد الكرة بشأن مواجهة الأهلي والمصري

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إجراءات أمنية مشددة.. صور السجادة الحمراء قبل ساعات من حفل الأوسكار

مراحل سرطان الرئة ونسب الاصابة بهذا المرض

دي مش فرنسا ولا روسيا ..حلوة يابلدى سيشن يتحول لأكبر دعاية سياحية ببورسعيد ..صور