بينهم ضابط.. إصابة 5 أشخاص في اندلاع حريق هائل بمطعم في الإسماعيلية



وأكد المصدر السيطرة على الحريق وجاري عمليات التبريد من قبل الحماية المدنية.

وحرص كلا من اللواء جمال الغزالي مدير أمن الاسماعيلية وقيادات مديرية الأمن ومحافظ الاسماعيلية اللواء أركان حرب شريف بشارة والمهندس أحمد عصام نائب المحافظ وقيادات المحافظه الدكتور سعيد السقعان وكيل وزارة الصحة على التواجد والمتابعة اللحظية لاجراءات اخماد الحريق وإسعاف المصابين.

ودفع بقوة سيارات مدينة الإسماعيلية من سيارات الاطفاء والتي تعاملت مع البلاغ منذ بدايته ، كذلك 4 سيارات إطفاء تابعة للقوات المسلحة للمساعدة وسيارات تابعة لهيئة قناه السويس.

وتم علاج 4 حالات اختناقات داخل سيارات الإسعاف من بينهم رئيس مباحث مركز الاسماعيلية ونقل شخص مصاب الى المستشفي، لتلقي العلاج اللازم.

كشف مصدر امني عن ارتفاع عدد المصابين باختناق في حادث إندلاع حريق هائل بمطعم بطريق البلاجات بمحافظة الإسماعيلية، الى ٥ أشخاص بينهم ضابط.