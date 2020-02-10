هروب النقاز وبوطيب.. إسماعيل يوسف: الزمالك يلعب على 3 بطولات في فبراير

تحدث إسماعيل يوسف، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عن آخر تطورات ملف خالد بو طيب، مهاجم النادي سابقا والذي تم فسخ عقده.





وقال إسماعيل يوسف علي في تصريحات لبرنامج نمبر وان على قناة النهار: "موضوع خالد بوطيب في يد الشؤون القانونية ، وموقف الزمالك سليم ، مشيرا إلى أن الفريق لم يتأثر بهروب التونسي حمدي النقاز ، ولا يحتاجه ، ولدينا عناصر مبشرة مثل الصاعد أحمد عيد".





وتابع: "الزمالك يلعب على بطولتين السوبر الافريقي امام الترجي ، والمصري أمام الأهلي ، والاستمرار في الثالثة بمباراتين دور الـ8 في دوري ابطال افريقيا أمام الترجي ايضا.





وأتم: باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق بدأ يفهم لاعبي الزمالك، وبطولة إفريقيا الأقوى هذا الموسم بسبب تواجد 8 فرق حصلت علي اللقب".