هشام عباس يحي حفل تكريم منتخب مصر لكرة اليد

تنظم شركة بريزنتيشن برئاسة منتصر النبراوي حفل تكريم لمنتخب مصر لكرة اليد الحاصل على بطولة كأس الأمم الأفريقية، و ذلك في تمام السابعة والنصف مساء اليوم الإثنين باحد فنادق التجمع الخامس.





ويشهد الحفل حضور ، الدكتور أشرف صبحي ، وزير الشباب و الرياضة ، وممثل عن شركة we و هشام نصر رئيس اتحاد كرة اليد وأعضاء مجلس الإدارة.



