هشام عباس يحي حفل تكريم منتخب مصر لكرة اليد

تنظم شركة بريزنتيشن برئاسة منتصر النبراوي حفل تكريم لمنتخب مصر لكرة اليد الحاصل على بطولة كأس الأمم الأفريقية، و ذلك في تمام السابعة والنصف مساء اليوم الإثنين باحد فنادق التجمع الخامس.
ويشهد الحفل حضور ، الدكتور أشرف صبحي ، وزير الشباب و الرياضة ، وممثل عن شركة we و هشام نصر رئيس اتحاد كرة اليد وأعضاء مجلس الإدارة.
كما أتفق مسئولو شركة بريزنتيشن على إحياء النجم هشام عباس حفل الإحتفاء بلاعبي منتخب مصر لكرة اليد الفائز ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2020 التي أقيمت في تونس ، والتأهل لاوليمبياد طوكيو 2020.