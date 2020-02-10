يسرا تتألق بالأبيض في حفل الأوسكار.. صور

حرصت النجمة الكبيرة يسرا على حضور النسحة الـ92 من حفل توزيع جوائز الأوسكار، الذي يقام الآن في مسرح دولبي بمدينة هوليوود.





وخطفت يسرا الأنظار اليها على السجادة الحمراء بارتداء فستان أبيض طويل مع المكياج الصارخ.





يقدم الحفل كل من رامي مالك، زازي بيتز، تيموثي تشالاميت، لين مانويل ميراندا، أنتوني راموس، مارك روفالو، ميندي كالينج، كيلي ماري تران، جيمس كوردن، بينيل كروز، بيني فيلدشتاين، زاك جوتساجن، ديان كيتون، شيا لابوف، جورج ماكاي، ستيف مارتن ، مايا رودولف وسيجورني ويفر.





وكانت الاكاديمية كشفت ان حفل الاوسكار سيكون بدون مقدِم للعام الثاني على التوالي بعد استبعاد الممثل الامريكي كيفين هارت في 2019 بسبب هجومه على مثليي الجنسية.



