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توك شو

أخبار التوك شو.. أبو العينين يقدم الشكر لـ أحمد صبري والعاملون في موقع «صدى البلد» يبذلون جهودا كبيرة.. تعليق محمد الباز على فصل مدرس بالإسكندرية

الإثنين 10/فبراير/2020 - 08:29 ص
رجل الصناعة محمد
رجل الصناعة محمد ابوالعينين ورئيس تحرير موقع صدى البلد
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حمزة شعيب
نشر موقع "صدى البلد"، أمس الأحد، مجموعة من الأخبار الهامة من برامج التوك شو، وفيما يلي أبرزها:

قالت الإعلامية عزة مصطفى، إن رجل الصناعة محمد أبو العينين له باع طويل فى الحياة البرلمانية .

قال المطرب حسن شاكوش ، إن هناك أشخاص يقومون بالاتصال بى لم اصدق انهم يقومون بالاتصال بي وكنت في قمة سعادتي .

عرض الإعلامي محمد الباز محمد حيثيات الحكم بفصل مدرس بالإسكندرية بتهمة التحرش بـ120 تلميذة بالصف السادس الابتدائي.

أكد رجل الأعمال والصناعة محمد أبو العينين نائب رئيس حزب مستقبل وطن ومرشح الحزب عن الدائرة الأولى بالجيزة، أن إسرائيل اعتدت على غزة فى 2008 وأنه خاض معركة كبيرة فى البرلمان الأوروبي من أجل ضحايا فلسطين.

قال رجل الأعمال والصناعة محمد أبو العينين، نائب رئيس حزب "مستقبل وطن" للمجالس النيابية، مرشح الحزب عن الدائرة الأولى بالجيزة، إن الله كرمه بمجموعة قوية من العاملين، موضحًا أن المرأة لها دور كبير.


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