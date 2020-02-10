بسبب بيبو .. تفاصيل خناقة جمال حمزة وشيكابالا مع مشجعين

كشف جمال حمزة، نجم الزمالك ومنتخب مصر سابقا، عن سبب مشاجرته بالاشتراك مع محمود شيكابالا ، مع احد المشجعين عقب مباراة الأهلي والزمالك في موسم 2001 -2002 ، والتي انتهت بنتيجة 6-1 الشهيرة.





وقال جمال حمزة في تصريحات عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار: "كنا في معسكر للزمالك في إحدى المباريات بعد لقاء ال6/1 الشهير، ووجدنا بعض المشجعين ، يسخرون من بشير التابعي.





وتابع : وازدات السخرية ، وبدأ احد المشجعين ، يهتف لبشير ، "يا بيبو" مرددا التعليق الشهير بيبو وبشير ، بيبو والجول ، ما جعلني انا وشيكابالا ننفعل ونتشاجر معهم.



