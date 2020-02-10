تعرف على الدورات التدريبية المقدمة من ألسن عين شمس في اللغات

أعلنت وحدة رفاعة للبحوث و تنمية المعلومات اللغوية و الترجمة، التابعة لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الألسن جامعة عين شمس، إطلاق سلسلة من الدورات التدريبية المتخصصة في مجال اللغات، خلال أشهر فبراير، مارس، إبريل، صرح بذلك الدكتورة أماني حلمي توما مدير الوحدة.





و أوضحت أن الدورات هي: دورة الترجمة العامة من اللغة الفرنسية إلي اللغة العربية، دورة الترجمة العامة من اللغة العربية الي اللغة الفرنسية ، دورة في الترجمة العامة من اللغة الإنجليزية إلي اللغة العربية، دورة في الترجمة القانونية في اللغة الإنجليزية، دورة في مهارات اللغة العربية و فنونها، دورة في مهارات الكتابة و التدوين في اللغة الفرنسية ، دورة في مهارات الاتصال في اللغة الإنجليزية، دورة في مهارات التسويق و السوشيال ميديا، دورة في كتابة المقال الأكاديمي، دورة في مهارات استخدام الويكيبيديا باللغة الإنجليزية، دورة في الترجمة الفورية من والي الفرنسية، دورة في الترجمة التتبعية الي اللغة الفرنسية، دورة في نظام اختبار اللغة الإنجليزية الدولي IELTS ، دورة في التدريب علي اجتياز اختبار TOEFL ، كذلك دورة الترجمة من العربية إلى الإيطالية، و دورة أخرى في الترجمة من الإيطالية إلى العربية، و دورة في الترجمة التتبعية للغة الفرنسية ، و دورة في مبادئ الترجمة الفورية للغة الفرنسية.





الجدير بالذكر تصل مدة كل دورة 16 ساعة بواقع 8 محاضرات مقسمين يومين أسبوعيًا، خلال أشهر فبراير، مارس، إبريل القادمين، على أن تعقد الدورات بقاعات التدريب و المعامل بمقر الكلية، ولمزيد من المعلومات و التسجيل يرجى التوجه إلى مقر الوحدة بالدور الأرضي بالكلية.