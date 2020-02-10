غير الأكل.. أشياء غير متوقعة احتفظي بها في الثلاجة

الطعام ليس هو الشيء الوحيد الذي يجب عليك تخزينه في الثلاجة. لا يوجد شيء أفضل من الثلاجة للحفاظ على كل شيء طازجًا وإطالة عمر الكثير من المنتجات المختلفة. من الأدوات المنزلية إلى منتجات التجميل ، هناك بعض العناصر التي تعمل بشكل أفضل عند حفظها داخل الثلاجة.





موقع Bright Side يقم قائمة مكونة من 5 عناصر ربما لا تضعها داخل الثلاجة ، لكن يجب عليك بالتأكيد.







1. الوسادة:







هذه هي أفضل خدعة عندما تشعر أنك حار جدًا وتفوح منه رائحة العرق خلال أشهر الصيف. يمكنك تخزين وساداتك داخل الأكياس البلاستيكية في ثلاجتك وإخراجها عند النوم. سوف تشعر أنك منتعش للغاية .







2. مستحضرات التجميل:







عن طريق الحفاظ على مستحضرات التجميل الخاصة بك ، مثل طلاء الأظافر ، الأساس ، أو أحمر الشفاه في الثلاجة ، سوف تبقيها باردة ومنعها من التلف عند تخزينها في الثلاجة ، فإنها ستطيل عمرها بشكل كبير ، حيث إنها ستحافظ على سلامة زيوتها.







3. كحل:







حفظها في الثلاجة سيجعلها أقوى وأكثر حدة.







4. كريم العين:







كريم العين اللطيف لن يقلل فقط من الدوائر المظلمة ، ولكنه أيضًا يقلل من الانتفاخ والاحمرار حول عينيك.







5. فيلم التصوير الفوتوغرافي:







إذا تعرضت لدرجات الحرارة الدافئة ، يمكن للفيلم التصوير الفوتوغرافي تسريع عملية التدهور. يوصى بتخزينها في الثلاجة لإطالة عمرها.







6. الأظرف:







إذا تركت مظروفًا مغلقًا داخل الثلاجة لمدة بضع ساعات ، فسيكون فتحه أسهل كثيرًا دون إتلاف الورق.







7. الزهور:







يجب وضع زهور مقطوعة في الثلاجة إذا كنت تريد أن تستمر لفترة أطول.

