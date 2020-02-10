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منوعات

الفن رسالة.. أوركسترا تقدم حفلات مخصصة للصم للاستمتاع بالموسيقى

الإثنين 10/فبراير/2020 - 04:09 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
لم تشعر يومًا بأن صممها قد يمثل لها عائقًا أمام رغبتها في أن تستمتع بالموسيقى وتتذوقها، كأن سمعها لم يذهب عنها حتى أنها تشعر حرفيًا بالسيمفونية الخامسة لبيتهوفن عن طريق وضع يديها على آلة الكونترباس والجلوس مع الموسيقيين.

تحكي "سوزانا فولدي" السيدة التي تبلغ من العمر 67 عامًا، رحلتها مع الصمم الذي أصابها منذ الصغر والموسيقى، فقالت :"عندما جلست بجوار الموسيقي الذي كان يعزف على الكونترباس بدأت أبكي".

اعتادت "فولدي" وغيرها من الأطفال ضعاف السمع على الذهاب إلى الأوركسترا والجلوس بين الموسيقيين للاستمتاع إلى الموسيقى عن طريق وضع أيديهم على الآلات الموسيقية للشعور بالاهتزازات ويمسك آخرون ببالونات لنقل اهتزاز الصوت ويتم إعطاء البعض سماعات خاصة فائقة الحساسية، بحسب ما نشرت وكالة "الشرق الأوسط". 

وتعمل تلك الفرقة الموسيقية التي يقودها "ماتي هاموري" على إنتاج سلسلة من الحفلات المخصصة للصم في بودابست، ويهدف من خلال  هذه الحفلات منح الفرصة لضعاف السمع  وممن يعانون من الصمم أن يستمتعوا  بالموسيقى. 

ويقول "هاموري":"الفكرة هي إلى حد ما جذب الأشخاص الأقدر على التعاطف مع بيتهوفن ومعاناته الخاصة إلى عالم الموسيقى". 

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