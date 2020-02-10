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فن

أول تعليق من براد بيت على فوزه بجائزة أفضل ممثل دور ثان بالأوسكار

الإثنين 10/فبراير/2020 - 03:34 ص
براد بيت
براد بيت
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شروق ابراهيم
فاز النجم العالمي براد بيت بجائزة افصل ممثل دور ثان عن فيلم Once upon a time in hollywood خلال حفل توزيع جوائز الاوسكار في نسحته الـ92 الذي يقام في مسرح دولبي بمدينة هوليوود.

وفور صعود المسرح لتسلم الجائزة قال براد بيت once upon a time" in hollywood هل هذه حقيقة؟".

ويشارك رامي مالك في تقديم الحفل مع كل من  زازي بيتز، تيموثي تشالاميت، لين مانويل ميراندا، أنتوني راموس، مارك روفالو، ميندي كالينج، كيلي ماري تران، جيمس كوردن، بينيل كروز، بيني فيلدشتاين، زاك جوتساجن، ديان كيتون، شيا لابوف، جورج ماكاي، ستيف مارتن ، مايا رودولف وسيجورني ويفر.

وكانت الاكاديمية كشفت ان حفل الاوسكار سيكون بدون مقدِم للعام الثاني على التوالي بعد استبعاد الممثل الامريكي كيفين هارت في 2019 بسبب هجومه على مثليي الجنسية.

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