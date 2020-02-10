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أخبار العالم

وول ستريت جورنال: إدارة ترامب ستطلب 2 مليار دولار لتمويل الجدار الحدودي

الإثنين 10/فبراير/2020 - 06:25 ص
ترامب
ترامب
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أ ش أ
ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأحد إن البيت الأبيض، سيطلق عرضه الخاص للموازنة الجديدة اليوم الإثنين.

وأفادت الصحيفة بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تخطط لطلب 2 مليار دولار لتمويل إقامة جزء من الجدار الحدودي مع المكسيك.
ولا يقارن المبلغ المطلوب حاليا لإنشاء هذا الجدار الحدودي بالمبلغ الذي طلب من قبل لإنشاء هذا الجدار حيث طلبت الإدارة مبلغ يصل إلى 5 مليارات دولار إضافة إلى 3.6 مليار دولار من الميزانية العسكرية نقلت من باب المشاريع العسكرية إلى بناء الجدار، وفق الصحيفة.

يشار إلى أن مجلس النواب الذي يتمتع فيه الديمقراطيون بالأغلبية لا يتوقع موافقته على هذا البند الذي يسعى ترامب للحصول عليه.

وقال مسؤولون للصحيفة إن المبلغ المطلوب سيذهب في بناء أجزاء من الجدار بأجزاء لم يخطط لها من قبل على الحدود بين البلدين.

وحتى الأن لم يصل تعليق من المتحدث بإسم البيت الأبيض على هذه الأخبار.

ورفض ترامب التوقيع على الميزانية العام الماضي بسبب رفض مجلس النواب منحه المبلغ الذي أراده والذي يصل إلى 5 مليارات دولار بناء هذا الجدار، وأدى هذا الرفض إلى إغلاق المكاتب الحكومية لأطول فترة تصل إلى أكثر من شهر.

وأعلن ترامب عقب هذه الفترة حالة الطواريء في البلاد شهر فبراير الماضي والذي سمح له بنقل المال من المشاريع العسكرية لبناء الحائط وفق ما أراد.
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