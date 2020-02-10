إصابة ضابطين أمريكيين في هجمات استهدفت أفراد شرطة نيويورك

أصيب شرطيين اثنين أمريكيين، اليوم الأحد في هجمات استهدفت شرطة نيويورك في منطقة برونكس.





قال مفوض شرطة نيويورك ديرموت شيا - خلال مؤتمر صحفي نقلته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية - إن ملازمًا تلقى طلقًا ناريًا في ذراعه على يد رجل دخل إلى قسم الشرطة بالمنطقة 41، مشيرًا إلى المشتبه به المحتجز هو الشخص نفسه الذي أطلق النار على ضابط شرطة.





وأوضح مفوض شرطة نيويورك أن "الأفعال البطولية لمن كانوا في المبنى (أثناء الهجوم) وراء احتجاز المشتبه به، وهي كذلك سبب عدم قتل ضباط في مخفر شرطة نيويورك"، لافتًا إلى أن منفذ الاعتداء استسلم بعد أن نفذت ذخيرته.





وأضاف أن ضابطًا أصيب في الذقن والرقبة في حادث إطلاق نار أمس السبت في سيارة تابعة للشرطة، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يتعافى كلا الضابطين بالكامل.





ولفت مفوض الشرطة إلى أن مقاطع فيديو من داخل مخفر شرطة نيويورك تُظهر تفاصيل إطلاق النار، موضحًا أنه تم مشاركتها على مواقع التواصل الاجتماعي.



