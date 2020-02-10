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فن

الموسيقار هاني شنودة يوضح الخلاف الوحيد الذي دار مع عمرو دياب

الإثنين 10/فبراير/2020 - 08:42 ص
عمرو دياب - هاني
عمرو دياب - هاني شنودة
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محمد هاني عدسة: إبراهيم قنديل

قال الموسيقار هاني شنودة خلال حفلة التكريم التي عقدت في مقر شركة " ري  ميديا للإنتاج الفني " برئاسة المنتج  ريتشارد الحاج ، لتكريمه علي مشواره الفني المليء بالأعمال الموسيقية المعلقة في أذهان الجميع مثل ( المشبوه - الشوارع حواديت ) انه سعيد بالتكريم ولكنه لا ينظر للماضي ولكن ينظر للمستقبل و انه يشعر بالسعادة عندما يذكرةه معجبينه بأعمال فنية قد نساها بمرور الوقت ، و اوضح شنودة انه رأى لمعة النجاح في عيون ذلك الشاب الذي يدعى عمرو دياب عندما طلب منه النصيحة و المساعدة لكي يكون مطربا مشهورا.

و تابع قائلا لم يمر سوى 8 ساعات و رأيت عمرو دياب يحمل شنطة فيها ملابسه لكي يأتي معي الي القاهرة حتى يكون علي اول طريق النجاح الذي وضحته له، و لكني نصحته ان يبتعد عن الملاهي الليلية لانها ستعطيه مالا فقط و لن تعطيه شهرة ولا نجاح و لكن عمرو دياب رأى انني مخطئ و اختلفنا في وجهات النظر و سلك هذا الطريق وحيدا و عاد اليه بعد فترة كبيرة يعتذر له عما بدر منه وأنه كان مخطئا".

وقال هاني شنودة في نهاية كلمته بالتكريم أن سبب وجود عمرو دياب على القمة لفترة طويلة هو أنه لا يعيش على الماضي وأنه ينظر للمستقبل كأنه لم يفعل شيئا.

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