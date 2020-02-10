حفل الأوسكار 2020.. فوز فيلم Ford V Ferrai بجائزة أفضل مونتاج صوتي

حصد فيلم Ford V Ferrari جائزة أفضل مونتاج صوتي خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار في نسخته الـ92.





يسرد الفيلم قصة حياة دامون كارول شيلبي، السائق الأمريكي الأسطوري، الذي كان يعمل لحساب شركة فورد فى تلك الفترة لتصنيع سيارة تتغلب على فيراري فى سباق السيارات الشهير لومان عام 1966، ويشاركه على الجانب الآخر كين مايلز الذى يجسد شخصيته "بيل" وهو سائق بريطاني متمرد يقود سيارة فيراري ويسيطر على السباق.



