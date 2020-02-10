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فن

حفل الأوسكار 2020.. فوز فيلم Ford V Ferrai بجائزة أفضل مونتاج صوتي

الإثنين 10/فبراير/2020 - 05:02 ص
Ford V Ferrai
Ford V Ferrai
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شروق ابراهيم
حصد فيلم Ford V Ferrari  جائزة أفضل مونتاج صوتي خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار في نسخته الـ92. 

يسرد الفيلم قصة حياة دامون كارول شيلبي، السائق الأمريكي الأسطوري، الذي كان يعمل لحساب شركة فورد فى تلك الفترة لتصنيع سيارة تتغلب على فيراري فى سباق السيارات الشهير لومان عام 1966، ويشاركه على الجانب الآخر كين مايلز الذى يجسد شخصيته "بيل" وهو سائق بريطاني متمرد يقود سيارة فيراري ويسيطر على السباق.

وكانت الأكاديمية كشفت أن حفل الأوسكار سيكون بدون مقدِم للعام الثاني على التوالي بعد استبعاد الممثل الأمريكي كيفين هارت في 2019 بسبب هجومه على مثليي الجنسية.

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