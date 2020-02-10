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فن

حفل الأوسكار 2020.. فيلم 1917 يحصد جائزة أفضل تصوير سينمائي

الإثنين 10/فبراير/2020 - 05:14 ص
فيلم 1917
فيلم 1917
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شروق ابراهيم
اقتنص فيلم 1917 جائزة أفضل تصوير سينمائي خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار في نسخته الـ 92. 

تدور أحداث فيلم 1917 فى إطار الدراما والحروب في ذروة الحرب العالمية الأولى ، تم إعطاء جنديين بريطانيين شابين ، هما سكوفيلد وبليك ، مهمة مستحيلة على ما يبدو. 

وفي سباق مع الزمن ، يجب عليهم عبور أراضي العدو وإيصال رسالة من شأنها إيقاف الهجوم المميت على مئات الجنود - من بينهم شقيق بليك.

وكانت الأكاديمية كشفت أن حفل الأوسكار سيكون بدون مقدِم للعام الثاني على التوالي بعد استبعاد الممثل الامريكي كيفين هارت في 2019 بسبب هجومه على مثليي الجنسية.

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