حفل الأوسكار 2020.. 1917 يحصل على جائزة أفضل مؤثرات بصرية

خطف فيلم 1917 ثالث جوائزه الليلة بحصده جائزة أفضل مؤثرات بصرية خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار في نسخته الـ92.





تدور أحداث فيلم 1917 فى إطار الدراما والحروب في ذروة الحرب العالمية الأولى ، تم إعطاء جنديين بريطانيين شابين ، هما سكوفيلد وبليك ، مهمة مستحيلة على ما يبدو في سباق مع الزمن ، يجب عليهم عبور أراضي العدو وإيصال رسالة من شأنها إيقاف الهجوم المميت على مئات الجنود - من بينهم شقيق بليك.









وكانت الأكاديمية كشفت أن حفل الأوسكار سيكون بدون مقدِم للعام الثاني على التوالي بعد استبعاد الممثل الأمريكي كيفين هارت في 2019 بسبب هجومه على مثليي الجنسية.



